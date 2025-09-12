Daugiau apie BLUESPARROW

1 BLUESPARROW į USD – tiesioginė kaina:

$0.01771968
$0.01771968$0.01771968
+2.20%1D
USD
BlueSparrow (BLUESPARROW) kainos grafikas realiu laiku
BlueSparrow (BLUESPARROW) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01713045
$ 0.01713045$ 0.01713045
24 val. žemiausia
$ 0.01772353
$ 0.01772353$ 0.01772353
24 val. aukščiausia

$ 0.01713045
$ 0.01713045$ 0.01713045

$ 0.01772353
$ 0.01772353$ 0.01772353

$ 0.142983
$ 0.142983$ 0.142983

$ 0.0056246
$ 0.0056246$ 0.0056246

+0.46%

+2.29%

-4.74%

-4.74%

BlueSparrow (BLUESPARROW) realiojo laiko kaina yra $0.01771968. Per pastarąsias 24 valandas BLUESPARROW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01713045 iki aukščiausios $ 0.01772353 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLUESPARROW kaina yra $ 0.142983, o žemiausia – $ 0.0056246.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLUESPARROW per pastarąją valandą pasikeitė +0.46%, per 24 valandas – +2.29%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BlueSparrow (BLUESPARROW) rinkos informacija

$ 772.45K
$ 772.45K$ 772.45K

--
----

$ 818.45K
$ 818.45K$ 818.45K

43.59M
43.59M 43.59M

46,188,610.6
46,188,610.6 46,188,610.6

Dabartinė BlueSparrow rinkos kapitalizacija yra $ 772.45K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BLUESPARROW apyvartoje yra 43.59M vienetų, o bendras kiekis siekia 46188610.6. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 818.45K

BlueSparrow (BLUESPARROW) kainos istorija USD

Šiandienos BlueSparrow kainos pokytis į USD: $ +0.00039748.
BlueSparrow 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0020663503.
BlueSparrow 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0014590313.
BlueSparrow 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00343459701184465.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00039748+2.29%
30 dienų$ -0.0020663503-11.66%
60 dienų$ +0.0014590313+8.23%
90 dienų$ +0.00343459701184465+24.04%

Kas yra BlueSparrow (BLUESPARROW)

BlueSparrow (BLUESPARROW) išteklius

Oficiali svetainė

BlueSparrow kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BlueSparrow (BLUESPARROW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BlueSparrow (BLUESPARROW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BlueSparrow prognozes.

Peržiūrėkite BlueSparrow kainos prognozę dabar!

BLUESPARROW į vietos valiutas

BlueSparrow (BLUESPARROW) Tokenomika

Supratimas apie BlueSparrow (BLUESPARROW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLUESPARROWišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BlueSparrow (BLUESPARROW)

Kiek BlueSparrow(BLUESPARROW) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BLUESPARROW kaina USD valiuta yra 0.01771968USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BLUESPARROW į USD kaina?
Dabartinė BLUESPARROW kaina USD valiuta yra $ 0.01771968. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BlueSparrow rinkos kapitalizacija?
BLUESPARROW rinkos kapitalizacija yra $ 772.45KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BLUESPARROW apyvartoje?
BLUESPARROW apyvartoje yra 43.59MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BLUESPARROW kaina?
BLUESPARROW pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.142983USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BLUESPARROW kaina?
BLUESPARROW pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0056246USD.
Kokia yra BLUESPARROW prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BLUESPARROW yra --USD.
Ar BLUESPARROW kaina šiais metais kils?
BLUESPARROW šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BLUESPARROW kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
