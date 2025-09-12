Daugiau apie $BLU

Blu kaina ($BLU)

Neįtraukta į sąrašą

1 $BLU į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+4.10%1D
mexc
USD
Blu ($BLU) kainos grafikas realiu laiku
Blu ($BLU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00214781
$ 0.00214781$ 0.00214781

$ 0
$ 0$ 0

+1.35%

+4.14%

-1.28%

-1.28%

Blu ($BLU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $BLU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $BLU kaina yra $ 0.00214781, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $BLU per pastarąją valandą pasikeitė +1.35%, per 24 valandas – +4.14%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Blu ($BLU) rinkos informacija

$ 14.90K
$ 14.90K$ 14.90K

--
----

$ 14.90K
$ 14.90K$ 14.90K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Blu rinkos kapitalizacija yra $ 14.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $BLU apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.90K

Blu ($BLU) kainos istorija USD

Šiandienos Blu kainos pokytis į USD: $ 0.
Blu 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Blu 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Blu 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+4.14%
30 dienų$ 0+2.06%
60 dienų$ 0+2.02%
90 dienų$ 0--

Kas yra Blu ($BLU)

Meet blu, the interstellar meme coin that’s here to take your crypto journey to out-of-this-world levels! blu isn't just any alien; he’s the quirkiest, most adventurous extraterrestrial who crash-landed straight into the meme universe from the farthest corners of space. blu is all about having fun, spreading laughs, and fueling the cosmic crypto scene with a splash of the unexpected. So buckle up, join the invasion, and get ready to explore where no meme coin has gone before. With blu, the only direction is up—into the stratosphere and beyond!

Blu ($BLU) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Blu kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Blu ($BLU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Blu ($BLU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Blu prognozes.

Peržiūrėkite Blu kainos prognozę dabar!

$BLU į vietos valiutas

Blu ($BLU) Tokenomika

Supratimas apie Blu ($BLU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $BLUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Blu ($BLU)

Kiek Blu($BLU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $BLU kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $BLU į USD kaina?
Dabartinė $BLU kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Blu rinkos kapitalizacija?
$BLU rinkos kapitalizacija yra $ 14.90KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $BLU apyvartoje?
$BLU apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $BLU kaina?
$BLU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00214781USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $BLU kaina?
$BLU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $BLU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $BLU yra --USD.
Ar $BLU kaina šiais metais kils?
$BLU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $BLU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
