BloodLoop kaina ($BLS)
+0.72%
+1.78%
-11.92%
-11.92%
BloodLoop ($BLS) realiojo laiko kaina yra $0.00109759. Per pastarąsias 24 valandas $BLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00106501 iki aukščiausios $ 0.00120585 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $BLS kaina yra $ 0.50078, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $BLS per pastarąją valandą pasikeitė +0.72%, per 24 valandas – +1.78%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė BloodLoop rinkos kapitalizacija yra $ 53.24K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $BLS apyvartoje yra 48.59M vienetų, o bendras kiekis siekia 350000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 383.47K
Šiandienos BloodLoop kainos pokytis į USD: $ 0.
BloodLoop 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0008749628.
BloodLoop 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0010032289.
BloodLoop 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.009566364432745872.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.78%
|30 dienų
|$ -0.0008749628
|-79.71%
|60 dienų
|$ -0.0010032289
|-91.40%
|90 dienų
|$ -0.009566364432745872
|-89.70%
## What Is BloodLoop? BloodLoop is a 5v5 Hero Shooter that immerses players in heart-pounding battles within a dynamic third-person shooter experience. Set in a dystopian future where factions vie for control, BloodLoop unleashes a relentless combat system where teams of skilled heroes clash in epic showdowns. Each hero possesses unique abilities, allowing players to adopt various playstyles and strategic approaches. With unique TPS gameplay and original game modes, built and conceived by top-class industry experts (ex Crytek, CI Games, Activision, Ubisoft, etc.) the game offers an innovative yet familiar experience to easily onboard gamers and get them in the loop. Thanks to its proprietary SDK and in-game gas fee-free subnet, BloodLoop provides users with a seamless web3 integration that doesn’t disrupt the UX and is perfectly blended into the traditional gaming experience. Leveraging a $BLS and NFT as Skins economy, the game is pioneering an economic loop that is sustainable and rewarding. ## What Is $BLS? $BLS is the native token to the BloodLoop ecosystem and it’s used for: * In-game crafting and trading of assets * Character upgrades, Tournaments and Ticketing * Gas Token for the BloodLoop Subnet The $BLS represents the keystone of the entire economic ecosystem of the game, as well as being the reference currency for any future development around the IP related to the BloodLoop game universe. ### Who’s Behind BloodLoop? The team comprises a healthy mix of crypto-native figures and top-class industry leaders from the gaming world, to embrace both cultures and take the best of each fully. With over 40 full-time figures, the team has experience from production houses such as Ubisoft, Activision, CI Games, Crytek, Gameloft, and more, specifically focusing on talent and figures passionate about innovation and research.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.