BlazeX kaina (BLAZEX)
--
--
+2.54%
+2.54%
BlazeX (BLAZEX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BLAZEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLAZEX kaina yra $ 0.0015049, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLAZEX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +2.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė BlazeX rinkos kapitalizacija yra $ 113.01K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BLAZEX apyvartoje yra 949.63M vienetų, o bendras kiekis siekia 949628863.8465623. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 113.01K
Šiandienos BlazeX kainos pokytis į USD: $ 0.
BlazeX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BlazeX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BlazeX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|-0.22%
|60 dienų
|$ 0
|+22.23%
|90 dienų
|$ 0
|--
1. Our Bot is live t.me/BlazeXDeployerBot <- PRODUCT IS LIVE! CHECK. What is the project about? BlazeX is a bot available on Telegram that assists individuals in creating standard or customized contracts. This bot, known as @blazeXdeployerbot, manages every stage of the contract process, from inception to after the launch. What makes your project unique? BlazeX is a unique creation, offering numerous opportunities for developers to construct their projects. While it aids in the development of customized contracts, it also allows you to execute any functions via Telegram and transfer tokens to other wallets. Moreover, the bot includes marketing features. History of your project. We've successfully raised more than 230 BNB via PinkSale, and our launch was successful. Currently, we have 1400 holders, and we're seeing daily trading volumes exceeding a market cap of $1.3 million. Our community has grown to over 10,000 members, attracting a significant amount of attention. What’s next for your project? While our Telegram bot is already operational at t.me/BlazeXDeployerBot, we aren't stopping there. We're continually enhancing our bot with new features. Additionally, we're providing 40% of our revenue as shares to our holders. Future plans include marketing collaborations with partners, listing managers, and audit managers.
Supratimas apie BlazeX (BLAZEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLAZEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
