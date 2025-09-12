Daugiau apie BLAZEX

BlazeX kaina (BLAZEX)

1 BLAZEX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00011901
$0.00011901$0.00011901
0.00%1D
BlazeX (BLAZEX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:02:26(UTC+8)

BlazeX (BLAZEX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0015049
$ 0.0015049$ 0.0015049

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.54%

+2.54%

BlazeX (BLAZEX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BLAZEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLAZEX kaina yra $ 0.0015049, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLAZEX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +2.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BlazeX (BLAZEX) rinkos informacija

$ 113.01K
$ 113.01K$ 113.01K

--
----

$ 113.01K
$ 113.01K$ 113.01K

949.63M
949.63M 949.63M

949,628,863.8465623
949,628,863.8465623 949,628,863.8465623

Dabartinė BlazeX rinkos kapitalizacija yra $ 113.01K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BLAZEX apyvartoje yra 949.63M vienetų, o bendras kiekis siekia 949628863.8465623. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 113.01K

BlazeX (BLAZEX) kainos istorija USD

Šiandienos BlazeX kainos pokytis į USD: $ 0.
BlazeX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BlazeX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BlazeX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-0.22%
60 dienų$ 0+22.23%
90 dienų$ 0--

Kas yra BlazeX (BLAZEX)

1. Our Bot is live t.me/BlazeXDeployerBot <- PRODUCT IS LIVE! CHECK. What is the project about? BlazeX is a bot available on Telegram that assists individuals in creating standard or customized contracts. This bot, known as @blazeXdeployerbot, manages every stage of the contract process, from inception to after the launch. What makes your project unique? BlazeX is a unique creation, offering numerous opportunities for developers to construct their projects. While it aids in the development of customized contracts, it also allows you to execute any functions via Telegram and transfer tokens to other wallets. Moreover, the bot includes marketing features. History of your project. We've successfully raised more than 230 BNB via PinkSale, and our launch was successful. Currently, we have 1400 holders, and we're seeing daily trading volumes exceeding a market cap of $1.3 million. Our community has grown to over 10,000 members, attracting a significant amount of attention. What’s next for your project? While our Telegram bot is already operational at t.me/BlazeXDeployerBot, we aren't stopping there. We're continually enhancing our bot with new features. Additionally, we're providing 40% of our revenue as shares to our holders. Future plans include marketing collaborations with partners, listing managers, and audit managers.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

BlazeX (BLAZEX) išteklius

Oficiali svetainė

BlazeX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BlazeX (BLAZEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BlazeX (BLAZEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BlazeX prognozes.

Peržiūrėkite BlazeX kainos prognozę dabar!

BLAZEX į vietos valiutas

BlazeX (BLAZEX) Tokenomika

Supratimas apie BlazeX (BLAZEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLAZEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BlazeX (BLAZEX)

Kiek BlazeX(BLAZEX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BLAZEX kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BLAZEX į USD kaina?
Dabartinė BLAZEX kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BlazeX rinkos kapitalizacija?
BLAZEX rinkos kapitalizacija yra $ 113.01KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BLAZEX apyvartoje?
BLAZEX apyvartoje yra 949.63MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BLAZEX kaina?
BLAZEX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0015049USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BLAZEX kaina?
BLAZEX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BLAZEX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BLAZEX yra --USD.
Ar BLAZEX kaina šiais metais kils?
BLAZEX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BLAZEX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:02:26(UTC+8)

