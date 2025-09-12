Daugiau apie BLAZE

Blaze (BLAZE) kainos grafikas realiu laiku
Blaze (BLAZE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00021934
$ 0.00021934$ 0.00021934

$ 0
$ 0$ 0

-0.31%

+0.46%

-0.83%

-0.83%

Blaze (BLAZE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BLAZE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLAZE kaina yra $ 0.00021934, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLAZE per pastarąją valandą pasikeitė -0.31%, per 24 valandas – +0.46%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Blaze (BLAZE) rinkos informacija

$ 95.07K
$ 95.07K$ 95.07K

--
----

$ 95.07K
$ 95.07K$ 95.07K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Dabartinė Blaze rinkos kapitalizacija yra $ 95.07K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BLAZE apyvartoje yra 100.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 95.07K

Blaze (BLAZE) kainos istorija USD

Šiandienos Blaze kainos pokytis į USD: $ 0.
Blaze 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Blaze 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Blaze 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.46%
30 dienų$ 0-2.04%
60 dienų$ 0-67.34%
90 dienų$ 0--

Kas yra Blaze (BLAZE)

Blaze is a mythical fire dog born from ancient flames, representing strength, passion, and relentless drive. Built on the Base blockchain, Blaze combines meme culture with powerful community energy to ignite a new wave of decentralized engagement. The project aims to unite holders through shared mythology, lore, and on-chain interaction, creating a blazing symbol of resilience in Web3. Blaze aims to raise awareness for Rottweilers and dogs worldwide!

Blaze (BLAZE) išteklius

Oficiali svetainė

Blaze kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Blaze (BLAZE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Blaze (BLAZE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Blaze prognozes.

Peržiūrėkite Blaze kainos prognozę dabar!

BLAZE į vietos valiutas

Blaze (BLAZE) Tokenomika

Supratimas apie Blaze (BLAZE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLAZEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Blaze (BLAZE)

Kiek Blaze(BLAZE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BLAZE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BLAZE į USD kaina?
Dabartinė BLAZE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Blaze rinkos kapitalizacija?
BLAZE rinkos kapitalizacija yra $ 95.07KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BLAZE apyvartoje?
BLAZE apyvartoje yra 100.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BLAZE kaina?
BLAZE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00021934USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BLAZE kaina?
BLAZE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BLAZE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BLAZE yra --USD.
Ar BLAZE kaina šiais metais kils?
BLAZE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BLAZE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.