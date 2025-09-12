Daugiau apie BPT

BlackPool logotipas

BlackPool kaina (BPT)

Neįtraukta į sąrašą

1 BPT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00630523
$0.00630523$0.00630523
+7.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
BlackPool (BPT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:43:54(UTC+8)

BlackPool (BPT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00581008
$ 0.00581008$ 0.00581008
24 val. žemiausia
$ 0.00634397
$ 0.00634397$ 0.00634397
24 val. aukščiausia

$ 0.00581008
$ 0.00581008$ 0.00581008

$ 0.00634397
$ 0.00634397$ 0.00634397

$ 19.73
$ 19.73$ 19.73

$ 0.00564089
$ 0.00564089$ 0.00564089

-0.52%

+7.40%

-75.63%

-75.63%

BlackPool (BPT) realiojo laiko kaina yra $0.00630523. Per pastarąsias 24 valandas BPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00581008 iki aukščiausios $ 0.00634397 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BPT kaina yra $ 19.73, o žemiausia – $ 0.00564089.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BPT per pastarąją valandą pasikeitė -0.52%, per 24 valandas – +7.40%, o per pastarąsias 7 dienas – -75.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BlackPool (BPT) rinkos informacija

$ 124.15K
$ 124.15K$ 124.15K

--
----

$ 327.91K
$ 327.91K$ 327.91K

19.69M
19.69M 19.69M

52,000,000.0
52,000,000.0 52,000,000.0

Dabartinė BlackPool rinkos kapitalizacija yra $ 124.15K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BPT apyvartoje yra 19.69M vienetų, o bendras kiekis siekia 52000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 327.91K

BlackPool (BPT) kainos istorija USD

Šiandienos BlackPool kainos pokytis į USD: $ +0.00043461.
BlackPool 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0048111515.
BlackPool 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0039859274.
BlackPool 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00984106391750731.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00043461+7.40%
30 dienų$ -0.0048111515-76.30%
60 dienų$ -0.0039859274-63.21%
90 dienų$ -0.00984106391750731-60.94%

Kas yra BlackPool (BPT)

The Blackpool Token (or BPT) is a governance token which allows users to vote and earn fees generated by the different verticals available on Blackpool. BlackPool is a new fund operating within the NFT industry: managing a range of assets from sports cards to game items to digital art. Token holders can stake their earned BPT to receive a share of the DAO fees.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BlackPool (BPT) išteklius

Oficiali svetainė

BlackPool kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BlackPool (BPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BlackPool (BPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BlackPool prognozes.

Peržiūrėkite BlackPool kainos prognozę dabar!

BPT į vietos valiutas

BlackPool (BPT) Tokenomika

Supratimas apie BlackPool (BPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BlackPool (BPT)

Kiek BlackPool(BPT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BPT kaina USD valiuta yra 0.00630523USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BPT į USD kaina?
Dabartinė BPT kaina USD valiuta yra $ 0.00630523. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BlackPool rinkos kapitalizacija?
BPT rinkos kapitalizacija yra $ 124.15KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BPT apyvartoje?
BPT apyvartoje yra 19.69MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BPT kaina?
BPT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 19.73USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BPT kaina?
BPT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00564089USD.
Kokia yra BPT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BPT yra --USD.
Ar BPT kaina šiais metais kils?
BPT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BPT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:43:54(UTC+8)

BlackPool (BPT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

