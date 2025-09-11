Daugiau apie BGSOL

Bitget Staked SOL (BGSOL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 244.35
$ 244.35$ 244.35
24 val. žemiausia
$ 251.92
$ 251.92$ 251.92
24 val. aukščiausia

$ 244.35
$ 244.35$ 244.35

$ 251.92
$ 251.92$ 251.92

$ 251.69
$ 251.69$ 251.69

$ 102.03
$ 102.03$ 102.03

+0.08%

+0.61%

+9.49%

+9.49%

Bitget Staked SOL (BGSOL) realiojo laiko kaina yra $250.94. Per pastarąsias 24 valandas BGSOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 244.35 iki aukščiausios $ 251.92 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BGSOL kaina yra $ 251.69, o žemiausia – $ 102.03.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BGSOL per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +0.61%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bitget Staked SOL (BGSOL) rinkos informacija

$ 21.97M
$ 21.97M$ 21.97M

--
----

$ 21.97M
$ 21.97M$ 21.97M

87.09K
87.09K 87.09K

87,092.29
87,092.29 87,092.29

Dabartinė Bitget Staked SOL rinkos kapitalizacija yra $ 21.97M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BGSOL apyvartoje yra 87.09K vienetų, o bendras kiekis siekia 87092.29. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.97M

Bitget Staked SOL (BGSOL) kainos istorija USD

Šiandienos Bitget Staked SOL kainos pokytis į USD: $ +1.53.
Bitget Staked SOL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +76.2312056440.
Bitget Staked SOL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +103.1943573280.
Bitget Staked SOL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +93.45154386618467.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +1.53+0.61%
30 dienų$ +76.2312056440+30.38%
60 dienų$ +103.1943573280+41.12%
90 dienų$ +93.45154386618467+59.34%

Kas yra Bitget Staked SOL (BGSOL)

Bitget Staked SOL (BGSOL) išteklius

Oficiali svetainė

Bitget Staked SOL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bitget Staked SOL (BGSOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bitget Staked SOL (BGSOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bitget Staked SOL prognozes.

Peržiūrėkite Bitget Staked SOL kainos prognozę dabar!

BGSOL į vietos valiutas

Bitget Staked SOL (BGSOL) Tokenomika

Supratimas apie Bitget Staked SOL (BGSOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BGSOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bitget Staked SOL (BGSOL)

Kiek Bitget Staked SOL(BGSOL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BGSOL kaina USD valiuta yra 250.94USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BGSOL į USD kaina?
Dabartinė BGSOL kaina USD valiuta yra $ 250.94. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bitget Staked SOL rinkos kapitalizacija?
BGSOL rinkos kapitalizacija yra $ 21.97MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BGSOL apyvartoje?
BGSOL apyvartoje yra 87.09KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BGSOL kaina?
BGSOL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 251.69USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BGSOL kaina?
BGSOL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 102.03USD.
Kokia yra BGSOL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BGSOL yra --USD.
Ar BGSOL kaina šiais metais kils?
BGSOL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BGSOL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.