BitcoinSoV kaina (BSOV)

Neįtraukta į sąrašą

1 BSOV į USD – tiesioginė kaina:

$0.00378334
+2.10%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
BitcoinSoV (BSOV) kainos grafikas realiu laiku
BitcoinSoV (BSOV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00369536
24 val. žemiausia
$ 0.00375681
24 val. aukščiausia

$ 0.00369536
$ 0.00375681
$ 0.309388
$ 0
+1.41%

+2.12%

+2.76%

+2.76%

BitcoinSoV (BSOV) realiojo laiko kaina yra $0.00378334. Per pastarąsias 24 valandas BSOV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00369536 iki aukščiausios $ 0.00375681 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BSOV kaina yra $ 0.309388, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BSOV per pastarąją valandą pasikeitė +1.41%, per 24 valandas – +2.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.76%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BitcoinSoV (BSOV) rinkos informacija

$ 14.03K
--
$ 79.22K
3.71M
20,938,751.0
Dabartinė BitcoinSoV rinkos kapitalizacija yra $ 14.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BSOV apyvartoje yra 3.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 20938751.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 79.22K

BitcoinSoV (BSOV) kainos istorija USD

Šiandienos BitcoinSoV kainos pokytis į USD: $ 0.
BitcoinSoV 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000245712.
BitcoinSoV 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0009335486.
BitcoinSoV 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0009647814486495333.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.12%
30 dienų$ -0.0000245712-0.64%
60 dienų$ +0.0009335486+24.68%
90 dienų$ +0.0009647814486495333+34.23%

Kas yra BitcoinSoV (BSOV)

BitcoinSoV: A Proof of Work Decentralized, Fungible, Censorship Free, Deflationary Currency. Providing any one in the world with a true Store of Value protected from inflation. BitcoinSov is mined using a simple Keccak256 (Sha3) algorithm. There is No ICO, No Pre-mine, and No Governance. This allows for BSoV to be completely decentralized and fairly distributed. With each transfer of BSoV tokens, 1% of the total transaction is burned forever.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BitcoinSoV (BSOV) išteklius

BitcoinSoV kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BitcoinSoV (BSOV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BitcoinSoV (BSOV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BitcoinSoV prognozes.

Peržiūrėkite BitcoinSoV kainos prognozę dabar!

BSOV į vietos valiutas

BitcoinSoV (BSOV) Tokenomika

Supratimas apie BitcoinSoV (BSOV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BSOVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BitcoinSoV (BSOV)

Kiek BitcoinSoV(BSOV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BSOV kaina USD valiuta yra 0.00378334USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BSOV į USD kaina?
Dabartinė BSOV kaina USD valiuta yra $ 0.00378334. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BitcoinSoV rinkos kapitalizacija?
BSOV rinkos kapitalizacija yra $ 14.03KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BSOV apyvartoje?
BSOV apyvartoje yra 3.71MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BSOV kaina?
BSOV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.309388USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BSOV kaina?
BSOV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BSOV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BSOV yra --USD.
Ar BSOV kaina šiais metais kils?
BSOV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BSOV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
BitcoinSoV (BSOV) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

