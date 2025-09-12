Daugiau apie SASHA

SASHA Kainos informacija

SASHA Oficiali svetainė

SASHA Tokenomika

SASHA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Bitcoin Cat logotipas

Bitcoin Cat kaina (SASHA)

Neįtraukta į sąrašą

1 SASHA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Bitcoin Cat (SASHA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:18:54(UTC+8)

Bitcoin Cat (SASHA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00005575
$ 0.00005575$ 0.00005575
24 val. žemiausia
$ 0.00005646
$ 0.00005646$ 0.00005646
24 val. aukščiausia

$ 0.00005575
$ 0.00005575$ 0.00005575

$ 0.00005646
$ 0.00005646$ 0.00005646

$ 0.00141447
$ 0.00141447$ 0.00141447

$ 0.00002072
$ 0.00002072$ 0.00002072

-0.16%

+0.20%

+8.28%

+8.28%

Bitcoin Cat (SASHA) realiojo laiko kaina yra $0.00005607. Per pastarąsias 24 valandas SASHA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00005575 iki aukščiausios $ 0.00005646 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SASHA kaina yra $ 0.00141447, o žemiausia – $ 0.00002072.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SASHA per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – +0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bitcoin Cat (SASHA) rinkos informacija

$ 56.00K
$ 56.00K$ 56.00K

--
----

$ 56.00K
$ 56.00K$ 56.00K

999.04M
999.04M 999.04M

999,037,971.50352
999,037,971.50352 999,037,971.50352

Dabartinė Bitcoin Cat rinkos kapitalizacija yra $ 56.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SASHA apyvartoje yra 999.04M vienetų, o bendras kiekis siekia 999037971.50352. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 56.00K

Bitcoin Cat (SASHA) kainos istorija USD

Šiandienos Bitcoin Cat kainos pokytis į USD: $ 0.
Bitcoin Cat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000028863.
Bitcoin Cat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000064720.
Bitcoin Cat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000005478836356569985.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.20%
30 dienų$ +0.0000028863+5.15%
60 dienų$ +0.0000064720+11.54%
90 dienų$ +0.000005478836356569985+10.83%

Kas yra Bitcoin Cat (SASHA)

Bitcoin is more than just a digital currency; it has inspired the creation of a meme coin named Sasha, in honor of the beloved cat raised by Meredith Patterson and the late Len Sassaman. Len Sassaman, an influential figure in the cypherpunk community, is often rumored to be the mysterious founder of Bitcoin, further deepening the connection between Sasha and the Bitcoin legacy. Due to this intriguing association, Sasha has earned the affectionate nickname "Bitcoin Cat." The Sasha coin ($Sasha) was officially launched on October 4th, 2024, on the Solana blockchain. Since its inception, it has transitioned to being fully community-driven, reflecting its growing popularity and the strong sense of community among its supporters.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Bitcoin Cat (SASHA) išteklius

Oficiali svetainė

Bitcoin Cat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bitcoin Cat (SASHA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bitcoin Cat (SASHA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bitcoin Cat prognozes.

Peržiūrėkite Bitcoin Cat kainos prognozę dabar!

SASHA į vietos valiutas

Bitcoin Cat (SASHA) Tokenomika

Supratimas apie Bitcoin Cat (SASHA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SASHAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bitcoin Cat (SASHA)

Kiek Bitcoin Cat(SASHA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SASHA kaina USD valiuta yra 0.00005607USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SASHA į USD kaina?
Dabartinė SASHA kaina USD valiuta yra $ 0.00005607. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bitcoin Cat rinkos kapitalizacija?
SASHA rinkos kapitalizacija yra $ 56.00KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SASHA apyvartoje?
SASHA apyvartoje yra 999.04MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SASHA kaina?
SASHA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00141447USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SASHA kaina?
SASHA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00002072USD.
Kokia yra SASHA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SASHA yra --USD.
Ar SASHA kaina šiais metais kils?
SASHA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SASHA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:18:54(UTC+8)

Bitcoin Cat (SASHA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.