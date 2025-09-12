Bismuth kaina (BIS)
--
--
+58.79%
Bismuth (BIS) realiojo laiko kaina yra $0.01652547. Per pastarąsias 24 valandas BIS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BIS kaina yra $ 8.94, o žemiausia – $ 0.00114665.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BIS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +58.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Bismuth rinkos kapitalizacija yra $ 628.36K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BIS apyvartoje yra 38.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 41149699.34996815. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 680.02K
Šiandienos Bismuth kainos pokytis į USD: $ 0.
Bismuth 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000655168.
Bismuth 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0160239831.
Bismuth 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.007564966716753027.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ -0.0000655168
|-0.39%
|60 dienų
|$ +0.0160239831
|+96.97%
|90 dienų
|$ +0.007564966716753027
|+84.43%
Bismuth, a digital distributed self-regulating database system whose primary application is currency, and its first application is mining. It comes with a set of DAPPs out-of-the-box. Bismuth is not based on the code of BTC or any of its derivates, it is only inspired by some ideas laid down by Satoshi Nakamoto (BitCoin), Sunny King (Peercoin), NXT and ETH developers. Bismuth does not draw any code from other repositories, instead, it reformulates the cryptocurrency code in its own terms to be easily readable, compatible across all platforms, integrated into business solutions with utmost ease and most importantly open for development to a wide public through its simplicity while minimizing the security risk for custom code implementations. Bismuth is a decentralized transaction platform focused on modularity and open source approach. It comes with default decentralized applications and tools out of the box, not only to be used by everyone but also to be hosted by anyone. These applications are supplied as interpretation engines, which prevents blockchain bloat. Inspired by Satoshi’s whitepaper, Bismuth also offers optional hyperblocks as a pruning mechanism, a system which greatly reduces disk space usage and increases execution speed.
