Daugiau apie BSR

BSR Kainos informacija

BSR Baltoji knyga

BSR Oficiali svetainė

BSR Tokenomika

BSR Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

BinStarter logotipas

BinStarter kaina (BSR)

Neįtraukta į sąrašą

1 BSR į USD – tiesioginė kaina:

$0.02005645
$0.02005645$0.02005645
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
BinStarter (BSR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:14:14(UTC+8)

BinStarter (BSR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01996115
$ 0.01996115$ 0.01996115
24 val. žemiausia
$ 0.0201401
$ 0.0201401$ 0.0201401
24 val. aukščiausia

$ 0.01996115
$ 0.01996115$ 0.01996115

$ 0.0201401
$ 0.0201401$ 0.0201401

$ 3.75
$ 3.75$ 3.75

$ 0.01745074
$ 0.01745074$ 0.01745074

-0.15%

+0.00%

+2.80%

+2.80%

BinStarter (BSR) realiojo laiko kaina yra $0.02005645. Per pastarąsias 24 valandas BSR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01996115 iki aukščiausios $ 0.0201401 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BSR kaina yra $ 3.75, o žemiausia – $ 0.01745074.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BSR per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – +0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BinStarter (BSR) rinkos informacija

$ 753.88K
$ 753.88K$ 753.88K

--
----

$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M

37.60M
37.60M 37.60M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė BinStarter rinkos kapitalizacija yra $ 753.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BSR apyvartoje yra 37.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.01M

BinStarter (BSR) kainos istorija USD

Šiandienos BinStarter kainos pokytis į USD: $ 0.
BinStarter 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0020088038.
BinStarter 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0014547444.
BinStarter 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00101154649685405.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.00%
30 dienų$ +0.0020088038+10.02%
60 dienų$ +0.0014547444+7.25%
90 dienų$ +0.00101154649685405+5.31%

Kas yra BinStarter (BSR)

BinStarter is a multi-chain launchpad with insure protocol.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BinStarter (BSR) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

BinStarter kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BinStarter (BSR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BinStarter (BSR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BinStarter prognozes.

Peržiūrėkite BinStarter kainos prognozę dabar!

BSR į vietos valiutas

BinStarter (BSR) Tokenomika

Supratimas apie BinStarter (BSR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BSRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BinStarter (BSR)

Kiek BinStarter(BSR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BSR kaina USD valiuta yra 0.02005645USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BSR į USD kaina?
Dabartinė BSR kaina USD valiuta yra $ 0.02005645. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BinStarter rinkos kapitalizacija?
BSR rinkos kapitalizacija yra $ 753.88KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BSR apyvartoje?
BSR apyvartoje yra 37.60MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BSR kaina?
BSR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.75USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BSR kaina?
BSR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01745074USD.
Kokia yra BSR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BSR yra --USD.
Ar BSR kaina šiais metais kils?
BSR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BSR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:14:14(UTC+8)

BinStarter (BSR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.