Billi logotipas

Billi kaina (BILLI)

Neįtraukta į sąrašą

1 BILLI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
USD
Billi (BILLI) kainos grafikas realiu laiku
Billi (BILLI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00112414
$ 0.00112414$ 0.00112414

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.35%

-1.35%

Billi (BILLI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BILLI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BILLI kaina yra $ 0.00112414, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BILLI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -1.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Billi (BILLI) rinkos informacija

$ 9.94K
$ 9.94K$ 9.94K

--
----

$ 9.94K
$ 9.94K$ 9.94K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Billi rinkos kapitalizacija yra $ 9.94K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BILLI apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.94K

Billi (BILLI) kainos istorija USD

Šiandienos Billi kainos pokytis į USD: $ 0.
Billi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Billi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Billi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+13.04%
60 dienų$ 0+19.97%
90 dienų$ 0--

Kas yra Billi (BILLI)

Billi was once a legendary hobo who roamed the streets with a heart of gold—sharing his wisdom and spreading kindness. But he knew that one day, he would change not only his fate but also the fate of those around him. With a spark of genius, he came up with an idea: why not create a billion $BILLIs and turn his fellow hobos into billionaires? With Billi, literally anybody can be a $BILLI'onaire.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Billi (BILLI) išteklius

Oficiali svetainė

Billi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Billi (BILLI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Billi (BILLI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Billi prognozes.

Peržiūrėkite Billi kainos prognozę dabar!

BILLI į vietos valiutas

Billi (BILLI) Tokenomika

Supratimas apie Billi (BILLI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BILLIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Billi (BILLI)

Kiek Billi(BILLI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BILLI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BILLI į USD kaina?
Dabartinė BILLI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Billi rinkos kapitalizacija?
BILLI rinkos kapitalizacija yra $ 9.94KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BILLI apyvartoje?
BILLI apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BILLI kaina?
BILLI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00112414USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BILLI kaina?
BILLI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BILLI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BILLI yra --USD.
Ar BILLI kaina šiais metais kils?
BILLI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BILLI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.