Daugiau apie BIG

BIG Kainos informacija

BIG Baltoji knyga

BIG Oficiali svetainė

BIG Tokenomika

BIG Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Bigcoin logotipas

Bigcoin kaina (BIG)

Neįtraukta į sąrašą

1 BIG į USD – tiesioginė kaina:

$1.28
$1.28$1.28
+0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Bigcoin (BIG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:13:50(UTC+8)

Bigcoin (BIG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.24
$ 1.24$ 1.24
24 val. žemiausia
$ 1.32
$ 1.32$ 1.32
24 val. aukščiausia

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

$ 6.71
$ 6.71$ 6.71

$ 0.151434
$ 0.151434$ 0.151434

-0.37%

+0.30%

-8.26%

-8.26%

Bigcoin (BIG) realiojo laiko kaina yra $1.28. Per pastarąsias 24 valandas BIG svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.24 iki aukščiausios $ 1.32 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BIG kaina yra $ 6.71, o žemiausia – $ 0.151434.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BIG per pastarąją valandą pasikeitė -0.37%, per 24 valandas – +0.30%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bigcoin (BIG) rinkos informacija

$ 11.86M
$ 11.86M$ 11.86M

--
----

$ 11.86M
$ 11.86M$ 11.86M

9.27M
9.27M 9.27M

9,266,663.65410764
9,266,663.65410764 9,266,663.65410764

Dabartinė Bigcoin rinkos kapitalizacija yra $ 11.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BIG apyvartoje yra 9.27M vienetų, o bendras kiekis siekia 9266663.65410764. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.86M

Bigcoin (BIG) kainos istorija USD

Šiandienos Bigcoin kainos pokytis į USD: $ +0.00378898.
Bigcoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.2062452480.
Bigcoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +3.6454781440.
Bigcoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.9059847574486073.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00378898+0.30%
30 dienų$ +0.2062452480+16.11%
60 dienų$ +3.6454781440+284.80%
90 dienų$ +0.9059847574486073+242.23%

Kas yra Bigcoin (BIG)

Bigcoin is built on the foundational principles of Bitcoin, but for the new generation. There is an onchain virtual mining system that is much easier than hardware mining to increase hashrate to mine $BIG. Bigcoin the token is the product, but the mining is the distribution mechanism. 21M total supply cap, 2.5 emissions per block, halvenings every 4.2M blocks, and a fully enclosed system with no extra inflation.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Bigcoin (BIG) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Bigcoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bigcoin (BIG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bigcoin (BIG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bigcoin prognozes.

Peržiūrėkite Bigcoin kainos prognozę dabar!

BIG į vietos valiutas

Bigcoin (BIG) Tokenomika

Supratimas apie Bigcoin (BIG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BIGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bigcoin (BIG)

Kiek Bigcoin(BIG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BIG kaina USD valiuta yra 1.28USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BIG į USD kaina?
Dabartinė BIG kaina USD valiuta yra $ 1.28. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bigcoin rinkos kapitalizacija?
BIG rinkos kapitalizacija yra $ 11.86MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BIG apyvartoje?
BIG apyvartoje yra 9.27MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BIG kaina?
BIG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.71USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BIG kaina?
BIG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.151434USD.
Kokia yra BIG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BIG yra --USD.
Ar BIG kaina šiais metais kils?
BIG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BIG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:13:50(UTC+8)

Bigcoin (BIG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.