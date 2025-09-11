BBAChain kaina (BBA)
-0.20%
-0.04%
+0.81%
+0.81%
BBAChain (BBA) realiojo laiko kaina yra $0.00223187. Per pastarąsias 24 valandas BBA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00222553 iki aukščiausios $ 0.00224961 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BBA kaina yra $ 2.11, o žemiausia – $ 0.00210127.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BBA per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – -0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė BBAChain rinkos kapitalizacija yra $ 366.31K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BBA apyvartoje yra 163.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 296000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 661.86K
Šiandienos BBAChain kainos pokytis į USD: $ 0.
BBAChain 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0021731508.
BBAChain 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0022022104.
BBAChain 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.15882927166823354.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.04%
|30 dienų
|$ -0.0021731508
|-97.36%
|60 dienų
|$ -0.0022022104
|-98.67%
|90 dienų
|$ -0.15882927166823354
|-98.61%
BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents. BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for: • Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions. BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as: • A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain.
