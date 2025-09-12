Based SPX6900 kaina (SPX6900)
+0.05%
-28.15%
+5.55%
+5.55%
Based SPX6900 (SPX6900) realiojo laiko kaina yra $0.00044012. Per pastarąsias 24 valandas SPX6900 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004042 iki aukščiausios $ 0.00061264 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPX6900 kaina yra $ 0.0014083, o žemiausia – $ 0.00026141.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPX6900 per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -28.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Based SPX6900 rinkos kapitalizacija yra $ 423.52K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SPX6900 apyvartoje yra 962.23M vienetų, o bendras kiekis siekia 962229003.684778. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 423.52K
Šiandienos Based SPX6900 kainos pokytis į USD: $ -0.000172517702636602.
Based SPX6900 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002375517.
Based SPX6900 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000463725.
Based SPX6900 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000661026785330766.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.000172517702636602
|-28.15%
|30 dienų
|$ -0.0002375517
|-53.97%
|60 dienų
|$ -0.0000463725
|-10.53%
|90 dienų
|$ -0.0000661026785330766
|-13.05%
BASED SPX6900 is on a mission to become a MULTI-CYCLE coin so we're on a REAL sustainable path to flip the stock market!!! $500 mil or bust 💎🤲 Wall Street is rigged. Indexes are for boomers. The OG $SPX6900 already went ballistic — and you missed the ride. Now $BASEDSPX6900 is your second shot, same rebel DNA: starts with 0xE0 like the OG. This isn’t just a meme — it’s the simplest investment thesis on Base: Break the rules. Outperform the market. Stay Based. 🔵 CTO project = Best tokenomics, no dev, the community leads the project 🔵 Strong CTO team with whales from BasedPepe and BasedFartcoin 🔵 Easy to understand narrative 🔵 BasedPepe and BasedFartcoin are pumping hard & and it confirms the Derivative Blue Chip investment thesis 🔵 BasedPepe reached 165M & BasedFartcoin reached 65M 🔵 SPX6900 is one of the tokens with the most potential and one of the biggest communities. STOP TRADING & START BELIEVING IN SOMETHING BASED 💹🧲🔵
