BaseCTO kaina (CTO)
-0.65%
+2.67%
+2.59%
+2.59%
BaseCTO (CTO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CTO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CTO kaina yra $ 0.0031371, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CTO per pastarąją valandą pasikeitė -0.65%, per 24 valandas – +2.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė BaseCTO rinkos kapitalizacija yra $ 25.43K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CTO apyvartoje yra 581.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 956753377.1768994. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 41.86K
Šiandienos BaseCTO kainos pokytis į USD: $ 0.
BaseCTO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BaseCTO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BaseCTO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.67%
|30 dienų
|$ 0
|-5.00%
|60 dienų
|$ 0
|-0.19%
|90 dienų
|$ 0
|--
Base CTO is a vibrant social community on Base, dedicated to expanding the ecosystem through strategic partnerships, community engagement, and education. Formed initially to unite top-tier raiders in the game, Base CTO has evolved into a leading project within the network. Base CTO originated from the dynamic OKAYEG community, initially spearheaded by the well-known figure, NBA Trey - "TREY WEY". The goal was simple: bring together top raiders, influencers, and hustlers deeply invested in the Base network. What started as a small group quickly grew to a robust community of 300 to 500 members. The initial mission was to catalyze the Base network, especially in response to the slow growth seen during Onchain Summer and the lack of support for the coins thriving in the trenches. This grassroots movement was rising from the bottom up, fueled by a shared passion for the network's potential. Today, $CTO aims to unite all Base projects and foster growth across the network by providing strategic support in a range of fields. The community continues to expand, with a steadfast commitment to promoting Base projects as a collective. As time goes on, $CTO is poised to become a unifying force in the Base ecosystem, where memes meet meaningful impact.
