BANX kaina (BANX)

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
BANX (BANX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:27:45(UTC+8)

BANX (BANX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
BANX (BANX) realiojo laiko kaina yra $0.00002004. Per pastarąsias 24 valandas BANX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002004 iki aukščiausios $ 0.0000202 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BANX kaina yra $ 0.00082618, o žemiausia – $ 0.00001804.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BANX per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -0.66%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BANX (BANX) rinkos informacija

Dabartinė BANX rinkos kapitalizacija yra $ 300.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BANX apyvartoje yra 15.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 14999124238.81275. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 300.63K

BANX (BANX) kainos istorija USD

Šiandienos BANX kainos pokytis į USD: $ 0.
BANX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000040441.
BANX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000003519.
BANX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00000203285743115792.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.66%
30 dienų$ -0.0000040441-20.18%
60 dienų$ +0.0000003519+1.76%
90 dienų$ -0.00000203285743115792-9.20%

Kas yra BANX (BANX)

Borrow ● Lend ● Multiply ● Hedge ◎ Solana tokens and NFTs on https://banx.gg with no expiration, no price liquidation. Banx is a modular peer-to-peer lending protocol enabling borrowers and lenders to choose their risk/reward parameters (LTV/APR), anywhere from very low to very high. The more $BANX you own and stake, the stronger the (financial) benefits you receive such as weekly $BANX rewards (from buybacks), boosts on leaderboard points, governance voting power, ...

BANX (BANX) išteklius

BANX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BANX (BANX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BANX (BANX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BANX prognozes.

Peržiūrėkite BANX kainos prognozę dabar!

BANX į vietos valiutas

BANX (BANX) Tokenomika

Supratimas apie BANX (BANX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BANXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BANX (BANX)

Kiek BANX(BANX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BANX kaina USD valiuta yra 0.00002004USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BANX į USD kaina?
Dabartinė BANX kaina USD valiuta yra $ 0.00002004. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BANX rinkos kapitalizacija?
BANX rinkos kapitalizacija yra $ 300.63KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BANX apyvartoje?
BANX apyvartoje yra 15.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BANX kaina?
BANX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00082618USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BANX kaina?
BANX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001804USD.
Kokia yra BANX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BANX yra --USD.
Ar BANX kaina šiais metais kils?
BANX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BANX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.