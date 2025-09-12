Daugiau apie BALTO

BALTO kaina (BALTO)

1 BALTO į USD – tiesioginė kaina:

+2.40%1D
BALTO (BALTO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:41:19(UTC+8)

BALTO (BALTO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
BALTO (BALTO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BALTO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BALTO kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BALTO per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +2.44%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BALTO (BALTO) rinkos informacija

Dabartinė BALTO rinkos kapitalizacija yra $ 196.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BALTO apyvartoje yra 359.02B vienetų, o bendras kiekis siekia 359015678856.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 196.35K

Kas yra BALTO (BALTO)

Balto memetoken is inspired by the legendary sled dog, Balto, who braved the harshest conditions to deliver life-saving medicine. Just like its namesake, Balto is here to lead the pack in the crypto world with courage and determination! Balto embodies the spirit of bravery and resilience, making it a symbol of hope and strength in the crypto community. Read more about who was BALTO in real life on https://en.wikipedia.org/wiki/Balto

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BALTO (BALTO) išteklius

BALTO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BALTO (BALTO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BALTO (BALTO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BALTO prognozes.

Peržiūrėkite BALTO kainos prognozę dabar!

BALTO (BALTO) Tokenomika

Supratimas apie BALTO (BALTO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BALTOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BALTO (BALTO)

Kiek BALTO(BALTO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BALTO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BALTO į USD kaina?
Dabartinė BALTO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BALTO rinkos kapitalizacija?
BALTO rinkos kapitalizacija yra $ 196.35KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BALTO apyvartoje?
BALTO apyvartoje yra 359.02BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BALTO kaina?
BALTO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BALTO kaina?
BALTO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BALTO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BALTO yra --USD.
Ar BALTO kaina šiais metais kils?
BALTO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BALTO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:41:19(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.