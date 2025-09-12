Daugiau apie AZUKI

AZUKI Kainos informacija

AZUKI Oficiali svetainė

AZUKI Tokenomika

AZUKI Kainų prognozė

Azuki logotipas

Azuki kaina (AZUKI)

Neįtraukta į sąrašą

1 AZUKI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00194299
+2.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Azuki (AZUKI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:34:57(UTC+8)

Azuki (AZUKI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00189192
24 val. žemiausia
$ 0.00194318
24 val. aukščiausia

$ 0.00189192
$ 0.00194318
$ 7.73
$ 0
-0.00%

+2.68%

+3.07%

+3.07%

Azuki (AZUKI) realiojo laiko kaina yra $0.00194299. Per pastarąsias 24 valandas AZUKI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00189192 iki aukščiausios $ 0.00194318 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AZUKI kaina yra $ 7.73, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AZUKI per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – +2.68%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Azuki (AZUKI) rinkos informacija

$ 49.41K
--
$ 50.01K
25.43M
25,737,006.86017809
Dabartinė Azuki rinkos kapitalizacija yra $ 49.41K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AZUKI apyvartoje yra 25.43M vienetų, o bendras kiekis siekia 25737006.86017809. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 50.01K

Azuki (AZUKI) kainos istorija USD

Šiandienos Azuki kainos pokytis į USD: $ 0.
Azuki 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000419952.
Azuki 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007339570.
Azuki 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003881599862734004.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.68%
30 dienų$ -0.0000419952-2.16%
60 dienų$ +0.0007339570+37.77%
90 dienų$ +0.0003881599862734004+24.96%

Kas yra Azuki (AZUKI)

AZUKI is a secondary token designed for use in Doki Doki NFT products

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Azuki (AZUKI) išteklius

Oficiali svetainė

Azuki kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Azuki (AZUKI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Azuki (AZUKI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Azuki prognozes.

Peržiūrėkite Azuki kainos prognozę dabar!

AZUKI į vietos valiutas

Azuki (AZUKI) Tokenomika

Supratimas apie Azuki (AZUKI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AZUKIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Azuki (AZUKI)

Kiek Azuki(AZUKI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AZUKI kaina USD valiuta yra 0.00194299USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AZUKI į USD kaina?
Dabartinė AZUKI kaina USD valiuta yra $ 0.00194299. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Azuki rinkos kapitalizacija?
AZUKI rinkos kapitalizacija yra $ 49.41KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AZUKI apyvartoje?
AZUKI apyvartoje yra 25.43MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AZUKI kaina?
AZUKI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.73USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AZUKI kaina?
AZUKI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra AZUKI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AZUKI yra --USD.
Ar AZUKI kaina šiais metais kils?
AZUKI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AZUKI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.