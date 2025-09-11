Daugiau apie AXEL

AXEL kaina (AXEL)

1 AXEL į USD – tiesioginė kaina:

$0.0276375
-3.50%1D
AXEL (AXEL) kainos grafikas realiu laiku
AXEL (AXEL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02730974
24 val. žemiausia
$ 0.02867407
24 val. aukščiausia

$ 0.02730974
$ 0.02867407
$ 0.349088
$ 0.01534466
+0.01%

-3.53%

-8.16%

-8.16%

AXEL (AXEL) realiojo laiko kaina yra $0.0276083. Per pastarąsias 24 valandas AXEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02730974 iki aukščiausios $ 0.02867407 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AXEL kaina yra $ 0.349088, o žemiausia – $ 0.01534466.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AXEL per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -3.53%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AXEL (AXEL) rinkos informacija

$ 3.91M
$ 3.91M$ 3.91M

--
----

$ 27.61M
$ 27.61M$ 27.61M

141.64M
141.64M 141.64M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė AXEL rinkos kapitalizacija yra $ 3.91M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AXEL apyvartoje yra 141.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.61M

AXEL (AXEL) kainos istorija USD

Šiandienos AXEL kainos pokytis į USD: $ -0.0010114785.
AXEL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0047764015.
AXEL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0126086388.
AXEL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0144543834229617.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0010114785-3.53%
30 dienų$ -0.0047764015-17.30%
60 dienų$ +0.0126086388+45.67%
90 dienų$ -0.0144543834229617-34.36%

Kas yra AXEL (AXEL)

The AXEL.Network isn’t coming, it’s here. It’s live. A fully operational Masternode network bringing the future of the distributed web. We’ve built our Content Distribution Network (CDN) from the ground up using distributed technologies to foster a movement from centralized systems to a decentralized world. It’s a network that will change how the internet handles data and bring quick and free private file-sharing to anyone, anywhere! The future is decentralized. The future is AXEL.

AXEL (AXEL) išteklius

Oficiali svetainė

AXEL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AXEL (AXEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AXEL (AXEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AXEL prognozes.

Peržiūrėkite AXEL kainos prognozę dabar!

AXEL į vietos valiutas

AXEL (AXEL) Tokenomika

Supratimas apie AXEL (AXEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AXELišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AXEL (AXEL)

Kiek AXEL(AXEL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AXEL kaina USD valiuta yra 0.0276083USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AXEL į USD kaina?
Dabartinė AXEL kaina USD valiuta yra $ 0.0276083. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AXEL rinkos kapitalizacija?
AXEL rinkos kapitalizacija yra $ 3.91MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AXEL apyvartoje?
AXEL apyvartoje yra 141.64MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AXEL kaina?
AXEL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.349088USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AXEL kaina?
AXEL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01534466USD.
Kokia yra AXEL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AXEL yra --USD.
Ar AXEL kaina šiais metais kils?
AXEL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AXEL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
AXEL (AXEL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.