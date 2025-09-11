Daugiau apie ATA

Automata kaina (ATA)

1 ATA į USD – tiesioginė kaina:

$0.04706989
$0.04706989
-1.60%1D
USD
Automata (ATA) kainos grafikas realiu laiku
Automata (ATA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

Automata (ATA) realiojo laiko kaina yra $0.04710069. Per pastarąsias 24 valandas ATA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04684104 iki aukščiausios $ 0.04820568 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ATA kaina yra $ 2.36, o žemiausia – $ 0.0355274.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ATA per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – -1.55%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Automata (ATA) rinkos informacija

Dabartinė Automata rinkos kapitalizacija yra $ 27.65M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ATA apyvartoje yra 587.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 47.05M

Automata (ATA) kainos istorija USD

Šiandienos Automata kainos pokytis į USD: $ -0.00074364608738963.
Automata 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0012191118.
Automata 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0049721089.
Automata 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00665253760477555.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00074364608738963-1.55%
30 dienų$ -0.0012191118-2.58%
60 dienų$ -0.0049721089-10.55%
90 dienų$ +0.00665253760477555+16.45%

Kas yra Automata (ATA)

Automata Network is a modular attestation layer that extends machine trust to Ethereum with TEE Coprocessors. With Proof of Machinehood, a global, decentralized network of machine attestations helps rollups to achieve an Ethereum-aligned future without excessive computation or economic stake. Our offerings include 1RPC, a private RPC relay that protects user metadata, TEE Multi-Prover, which integrates Intel SGX for diverse and resilient proof methods and TEE Builder, which ensures transaction confidentiality and user privacy by securing sensitive data within Intel SGX.

Automata (ATA) išteklius

Automata kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Automata (ATA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Automata (ATA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Automata prognozes.

Peržiūrėkite Automata kainos prognozę dabar!

ATA į vietos valiutas

Automata (ATA) Tokenomika

Supratimas apie Automata (ATA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ATAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Automata (ATA)

Kiek Automata(ATA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ATA kaina USD valiuta yra 0.04710069USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ATA į USD kaina?
Dabartinė ATA kaina USD valiuta yra $ 0.04710069. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Automata rinkos kapitalizacija?
ATA rinkos kapitalizacija yra $ 27.65MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ATA apyvartoje?
ATA apyvartoje yra 587.79MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ATA kaina?
ATA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.36USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ATA kaina?
ATA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0355274USD.
Kokia yra ATA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ATA yra --USD.
Ar ATA kaina šiais metais kils?
ATA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ATA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
