AUSD kaina (AUSD)

1 AUSD į USD – tiesioginė kaina:

$0.999926
$0.999926$0.999926
0.00%1D
mexc
AUSD (AUSD) kainos grafikas realiu laiku
AUSD (AUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.999334
$ 0.999334$ 0.999334
24 val. žemiausia
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 val. aukščiausia

$ 0.999334
$ 0.999334$ 0.999334

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

$ 0.950515
$ 0.950515$ 0.950515

-0.00%

+0.03%

+0.05%

+0.05%

AUSD (AUSD) realiojo laiko kaina yra $1. Per pastarąsias 24 valandas AUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.999334 iki aukščiausios $ 1.001 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AUSD kaina yra $ 1.022, o žemiausia – $ 0.950515.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AUSD per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AUSD (AUSD) rinkos informacija

$ 209.25M
$ 209.25M$ 209.25M

--
----

$ 209.25M
$ 209.25M$ 209.25M

209.23M
209.23M 209.23M

209,225,568.66623
209,225,568.66623 209,225,568.66623

Dabartinė AUSD rinkos kapitalizacija yra $ 209.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AUSD apyvartoje yra 209.23M vienetų, o bendras kiekis siekia 209225568.66623. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 209.25M

AUSD (AUSD) kainos istorija USD

Šiandienos AUSD kainos pokytis į USD: $ +0.00029829.
AUSD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005004000.
AUSD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005641000.
AUSD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000416162214106.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00029829+0.03%
30 dienų$ +0.0005004000+0.05%
60 dienų$ +0.0005641000+0.06%
90 dienų$ +0.000416162214106+0.04%

Kas yra AUSD (AUSD)

AUSD, a digital dollar minted 1:1 with USD fiat. AUSD is designed to be a secure digital currency, utilizing one of the world’s largest custodian banks to safeguard assets, a big 4 auditor and a top tier fund manager. AUSD enables users to participate in trading, lending and payments. It is the most cost-efficient stablecoin to transact with due to its gas-optimized smart contract, making it ideal for traders and payments.

AUSD (AUSD) išteklius

AUSD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AUSD (AUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AUSD (AUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AUSD prognozes.

Peržiūrėkite AUSD kainos prognozę dabar!

AUSD į vietos valiutas

AUSD (AUSD) Tokenomika

Supratimas apie AUSD (AUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AUSD (AUSD)

Kiek AUSD(AUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AUSD kaina USD valiuta yra 1.0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AUSD į USD kaina?
Dabartinė AUSD kaina USD valiuta yra $ 1.0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AUSD rinkos kapitalizacija?
AUSD rinkos kapitalizacija yra $ 209.25MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AUSD apyvartoje?
AUSD apyvartoje yra 209.23MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AUSD kaina?
AUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.022USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AUSD kaina?
AUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.950515USD.
Kokia yra AUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AUSD yra --USD.
Ar AUSD kaina šiais metais kils?
AUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:43:26(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.