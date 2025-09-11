Augur kaina (REP)
Augur (REP) realiojo laiko kaina yra $0.974637. Per pastarąsias 24 valandas REP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.964045 iki aukščiausios $ 0.994599 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REP kaina yra $ 341.85, o žemiausia – $ 0.0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REP per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – +0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Augur rinkos kapitalizacija yra $ 7.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. REP apyvartoje yra 8.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 8065493.202928551. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.86M
Šiandienos Augur kainos pokytis į USD: $ +0.00193002.
Augur 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1128226146.
Augur 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.5372665020.
Augur 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.2371931417741611.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00193002
|+0.20%
|30 dienų
|$ -0.1128226146
|-11.57%
|60 dienų
|$ +0.5372665020
|+55.12%
|90 dienų
|$ +0.2371931417741611
|+32.16%
Augur is a trustless, decentralized platform for prediction markets. Augur is an Ethereum-based decentralized prediction market that leverages the wisdom of the crowds to create a search engine for the future that runs on its own token, REP. Augur allows users to create their markets for specific questions they may have and to profit from the trading buys while allowing users to buy positive or negative shares regarding the outcome of a future event. Prediction markets are markets created to trade the probability of an event happening. The market prices indicate what the crowd thinks the probability of an event happening. Predictive markets have shown to have been effective in accurately forecasting many results however it is still not widely used due to the many regulatory hurdles involved in setting up such a market. Augur aims to set up such a market in a decentralized manner. Augur is an Ethereum-based decentralized prediction market that leverages the wisdom of the crowds to create a search engine for the future that runs on its own token, REP. Augur allows users to create their markets for specific questions they may have and to profit from the trading buys while allowing users to buy positive or negative shares regarding the outcome of a future event. Augur REP is the gambling cryptocurrency. It’s the crypto token you can use to bet on sporting events, political outcomes, economies and just about everything else in the prediction markets. Online gambling is a $52 billion a year industry. At its founding the project included Intrade founder Ron Bernstein, Robin Hanson, and Ethereum founder Vitalik Buterin among its advisers. In April 2015, Augur's first contract was uploaded to the Ethereum network.The first beta version was released in March 2016. In October 2016, all the reputation tokens that were for sale during the 2015 crowdfunding campaign were distributed to their owners on the live Ethereum network and the two largest cryptocurrency exchanges, Poloniex and Kraken, added support for these tokens on their trading platforms. The project was delayed until it was launched in July 2018.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.