Daugiau apie REP

REP Kainos informacija

REP Baltoji knyga

REP Oficiali svetainė

REP Tokenomika

REP Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Augur logotipas

Augur kaina (REP)

Neįtraukta į sąrašą

1 REP į USD – tiesioginė kaina:

$0.974488
$0.974488$0.974488
+0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Augur (REP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:43:01(UTC+8)

Augur (REP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.964045
$ 0.964045$ 0.964045
24 val. žemiausia
$ 0.994599
$ 0.994599$ 0.994599
24 val. aukščiausia

$ 0.964045
$ 0.964045$ 0.964045

$ 0.994599
$ 0.994599$ 0.994599

$ 341.85
$ 341.85$ 341.85

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

+0.03%

+0.20%

-5.86%

-5.86%

Augur (REP) realiojo laiko kaina yra $0.974637. Per pastarąsias 24 valandas REP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.964045 iki aukščiausios $ 0.994599 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REP kaina yra $ 341.85, o žemiausia – $ 0.0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REP per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – +0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Augur (REP) rinkos informacija

$ 7.86M
$ 7.86M$ 7.86M

--
----

$ 7.86M
$ 7.86M$ 7.86M

8.07M
8.07M 8.07M

8,065,493.202928551
8,065,493.202928551 8,065,493.202928551

Dabartinė Augur rinkos kapitalizacija yra $ 7.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. REP apyvartoje yra 8.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 8065493.202928551. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.86M

Augur (REP) kainos istorija USD

Šiandienos Augur kainos pokytis į USD: $ +0.00193002.
Augur 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1128226146.
Augur 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.5372665020.
Augur 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.2371931417741611.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00193002+0.20%
30 dienų$ -0.1128226146-11.57%
60 dienų$ +0.5372665020+55.12%
90 dienų$ +0.2371931417741611+32.16%

Kas yra Augur (REP)

Augur is a trustless, decentralized platform for prediction markets. Augur is an Ethereum-based decentralized prediction market that leverages the wisdom of the crowds to create a search engine for the future that runs on its own token, REP. Augur allows users to create their markets for specific questions they may have and to profit from the trading buys while allowing users to buy positive or negative shares regarding the outcome of a future event. Prediction markets are markets created to trade the probability of an event happening. The market prices indicate what the crowd thinks the probability of an event happening. Predictive markets have shown to have been effective in accurately forecasting many results however it is still not widely used due to the many regulatory hurdles involved in setting up such a market. Augur aims to set up such a market in a decentralized manner. Augur is an Ethereum-based decentralized prediction market that leverages the wisdom of the crowds to create a search engine for the future that runs on its own token, REP. Augur allows users to create their markets for specific questions they may have and to profit from the trading buys while allowing users to buy positive or negative shares regarding the outcome of a future event. Augur REP is the gambling cryptocurrency. It’s the crypto token you can use to bet on sporting events, political outcomes, economies and just about everything else in the prediction markets. Online gambling is a $52 billion a year industry. At its founding the project included Intrade founder Ron Bernstein, Robin Hanson, and Ethereum founder Vitalik Buterin among its advisers. In April 2015, Augur's first contract was uploaded to the Ethereum network.The first beta version was released in March 2016. In October 2016, all the reputation tokens that were for sale during the 2015 crowdfunding campaign were distributed to their owners on the live Ethereum network and the two largest cryptocurrency exchanges, Poloniex and Kraken, added support for these tokens on their trading platforms. The project was delayed until it was launched in July 2018.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Augur (REP) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Augur kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Augur (REP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Augur (REP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Augur prognozes.

Peržiūrėkite Augur kainos prognozę dabar!

REP į vietos valiutas

Augur (REP) Tokenomika

Supratimas apie Augur (REP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie REPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Augur (REP)

Kiek Augur(REP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė REP kaina USD valiuta yra 0.974637USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė REP į USD kaina?
Dabartinė REP kaina USD valiuta yra $ 0.974637. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Augur rinkos kapitalizacija?
REP rinkos kapitalizacija yra $ 7.86MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra REP apyvartoje?
REP apyvartoje yra 8.07MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) REP kaina?
REP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 341.85USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) REP kaina?
REP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0USD.
Kokia yra REP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis REP yra --USD.
Ar REP kaina šiais metais kils?
REP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite REP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:43:01(UTC+8)

Augur (REP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.