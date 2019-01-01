Atlantis AQUA Token (AQUA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAtlantis AQUA Token (AQUA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Atlantis AQUA Token (AQUA) Informacija

Atlantis is a next-generation DeFi protocol built on Sonic, designed from the ground up as a fully integrated, end-to-end ecosystem. Instead of scattering features across different platforms, Atlantis brings everything together — a high-performance DEX powered by Algebra Integral v4, a native launchpad, efficient staking tools, and seamless liquidity provisioning. This design makes sure that every action within the ecosystem contributes to its growth, capturing value and flowing it back to the community. By keeping revenue flows internal and reducing friction, Atlantis enhances capital efficiency and supports sustainable token dynamics through our GMX-inspired dual-token model.

https://www.atlantisprotocol.so/

Atlantis AQUA Token (AQUA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Atlantis AQUA Token (AQUA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija: $ 241.50K
$ 241.50K
$ 241.50K$ 241.50K
Bendra pasiūla:
$ 2.83M
$ 2.83M$ 2.83M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 340.88K
$ 340.88K$ 340.88K
Visų laikų rekordas:
$ 0.680278
$ 0.680278$ 0.680278
Visų laikų minimumas:
$ 0.116199
$ 0.116199$ 0.116199
Dabartinė kaina:
$ 0.120363
$ 0.120363$ 0.120363

Atlantis AQUA Token (AQUA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Atlantis AQUA Token (AQUA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AQUA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AQUA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AQUA tokenomiką, galite peržiūrėti AQUA tokeno kainą realiuoju laiku!

AQUA kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda AQUA? Mūsų AQUA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.