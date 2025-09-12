Atari kaina (ATRI)
-0.08%
+18.53%
+18.53%
Atari (ATRI) realiojo laiko kaina yra $0.00030169. Per pastarąsias 24 valandas ATRI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00030007 iki aukščiausios $ 0.00030232 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ATRI kaina yra $ 0.781174, o žemiausia – $ 0.00011106.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ATRI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Atari rinkos kapitalizacija yra $ 454.07K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ATRI apyvartoje yra 1.51B vienetų, o bendras kiekis siekia 1975082183.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 595.86K
Šiandienos Atari kainos pokytis į USD: $ 0.
Atari 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000561122.
Atari 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000913960.
Atari 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00011560499986162983.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.08%
|30 dienų
|$ +0.0000561122
|+18.60%
|60 dienų
|$ +0.0000913960
|+30.29%
|90 dienų
|$ +0.00011560499986162983
|+62.12%
The Atari Token’s mission is to bring decentralization and universality to the video game and interactive entertainment industry. The goal of the Atari Token is to be the utility token of reference within the video game and interactive entertainment world, either as an in-game token or as a means of exchange for services or products between individuals and/or companies. Atari aims to provide participants with the tools necessary to effectively use smart contracts and smart platforms and reach mass adoption as quickly as possible. The Atari Group has recently entered into many partnership agreements to progressively develop the adoption and the use cases of the Atari Token. The Atari Token is issued by Atari Chain, Ltd (Gibraltar). For more information about the Atri Token, please visit the official Atari website. ATARI Chain, Ltd, incorporated in Gibraltar, is responsible for the governance and ecosystem development of the ATARI Network of smart platforms using the ATARI Token. The ATARI Token is the utility and governance token for the ATARI Network. The ATARI Token serves as a medium of exchange within the ATARI Network for various ATARI goods and services, including those of ATARI’s partners. The ATARI Token is also used for rewards, staking incentives and ecosystem development programs. The Atari Token aims to offer easy integration, liquidity focused, skill-based, and casino accessibility. Atari aims for easy integration, by enabling other developers to easily integrate the Atari Token into their games. The company’s focus is to list the Atari Token on as many platforms as possible, allowing token holders to easily make exchanges for other currencies, therefore focusing on liquidity and traders’ experiences. Outside of this, Atari Chain is also working on innovative games, in which users can stake tokens against other players.
