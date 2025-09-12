Daugiau apie ATRI

Atari kaina (ATRI)

1 ATRI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00030169
$0.00030169
0.00%1D
USD
Atari (ATRI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:40:05(UTC+8)

Atari (ATRI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00030007
$ 0.00030007
24 val. žemiausia
$ 0.00030232
$ 0.00030232
24 val. aukščiausia

$ 0.00030007
$ 0.00030007

$ 0.00030232
$ 0.00030232

$ 0.781174
$ 0.781174

$ 0.00011106
$ 0.00011106

--

-0.08%

+18.53%

+18.53%

Atari (ATRI) realiojo laiko kaina yra $0.00030169. Per pastarąsias 24 valandas ATRI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00030007 iki aukščiausios $ 0.00030232 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ATRI kaina yra $ 0.781174, o žemiausia – $ 0.00011106.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ATRI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Atari (ATRI) rinkos informacija

$ 454.07K
$ 454.07K

--
--

$ 595.86K
$ 595.86K

1.51B
1.51B

1,975,082,183.0
1,975,082,183.0

Dabartinė Atari rinkos kapitalizacija yra $ 454.07K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ATRI apyvartoje yra 1.51B vienetų, o bendras kiekis siekia 1975082183.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 595.86K

Atari (ATRI) kainos istorija USD

Šiandienos Atari kainos pokytis į USD: $ 0.
Atari 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000561122.
Atari 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000913960.
Atari 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00011560499986162983.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.08%
30 dienų$ +0.0000561122+18.60%
60 dienų$ +0.0000913960+30.29%
90 dienų$ +0.00011560499986162983+62.12%

Kas yra Atari (ATRI)

The Atari Token’s mission is to bring decentralization and universality to the video game and interactive entertainment industry. The goal of the Atari Token is to be the utility token of reference within the video game and interactive entertainment world, either as an in-game token or as a means of exchange for services or products between individuals and/or companies. Atari aims to provide participants with the tools necessary to effectively use smart contracts and smart platforms and reach mass adoption as quickly as possible. The Atari Group has recently entered into many partnership agreements to progressively develop the adoption and the use cases of the Atari Token. The Atari Token is issued by Atari Chain, Ltd (Gibraltar). For more information about the Atri Token, please visit the official Atari website. ATARI Chain, Ltd, incorporated in Gibraltar, is responsible for the governance and ecosystem development of the ATARI Network of smart platforms using the ATARI Token. The ATARI Token is the utility and governance token for the ATARI Network. The ATARI Token serves as a medium of exchange within the ATARI Network for various ATARI goods and services, including those of ATARI’s partners. The ATARI Token is also used for rewards, staking incentives and ecosystem development programs. The Atari Token aims to offer easy integration, liquidity focused, skill-based, and casino accessibility. Atari aims for easy integration, by enabling other developers to easily integrate the Atari Token into their games. The company’s focus is to list the Atari Token on as many platforms as possible, allowing token holders to easily make exchanges for other currencies, therefore focusing on liquidity and traders’ experiences. Outside of this, Atari Chain is also working on innovative games, in which users can stake tokens against other players.

Atari (ATRI) išteklius

Oficiali svetainė

Atari kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Atari (ATRI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Atari (ATRI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Atari prognozes.

Peržiūrėkite Atari kainos prognozę dabar!

ATRI į vietos valiutas

Atari (ATRI) Tokenomika

Supratimas apie Atari (ATRI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ATRIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Atari (ATRI)

Kiek Atari(ATRI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ATRI kaina USD valiuta yra 0.00030169USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ATRI į USD kaina?
Dabartinė ATRI kaina USD valiuta yra $ 0.00030169. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Atari rinkos kapitalizacija?
ATRI rinkos kapitalizacija yra $ 454.07KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ATRI apyvartoje?
ATRI apyvartoje yra 1.51BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ATRI kaina?
ATRI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.781174USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ATRI kaina?
ATRI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00011106USD.
Kokia yra ATRI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ATRI yra --USD.
Ar ATRI kaina šiais metais kils?
ATRI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ATRI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:40:05(UTC+8)

