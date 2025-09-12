Daugiau apie ASUGAR

aSUGAR kaina (ASUGAR)

1 ASUGAR į USD – tiesioginė kaina:

$0.061177
-1.60%1D
aSUGAR (ASUGAR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:25:18(UTC+8)

aSUGAR (ASUGAR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.06107
24 val. žemiausia
$ 0.062448
24 val. aukščiausia

$ 0.06107
$ 0.062448
$ 0.099079
$ 0.060932
+0.02%

-1.64%

-1.03%

-1.03%

aSUGAR (ASUGAR) realiojo laiko kaina yra $0.061177. Per pastarąsias 24 valandas ASUGAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06107 iki aukščiausios $ 0.062448 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASUGAR kaina yra $ 0.099079, o žemiausia – $ 0.060932.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASUGAR per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -1.64%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

aSUGAR (ASUGAR) rinkos informacija

$ 233.56K
--
$ 233.56K
3.82M
3,817,707.943843316
Dabartinė aSUGAR rinkos kapitalizacija yra $ 233.56K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ASUGAR apyvartoje yra 3.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 3817707.943843316. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 233.56K

aSUGAR (ASUGAR) kainos istorija USD

Šiandienos aSUGAR kainos pokytis į USD: $ -0.00102338352191103.
aSUGAR 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0038212010.
aSUGAR 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0116884103.
aSUGAR 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.02355603501601898.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00102338352191103-1.64%
30 dienų$ -0.0038212010-6.24%
60 dienų$ -0.0116884103-19.10%
90 dienų$ -0.02355603501601898-27.80%

Kas yra aSUGAR (ASUGAR)

Jiko is a DeFi yield optimizer gamified as a PvP idle card game. Users stake in single-sided pools to earn yield while powering up their cards—whose stats scale with token and NFT prices. By integrating liquid staking, CDPs (collateralized debt positions), and gamification, Jiko transforms passive financial activities into a dynamic player-versus-player (PvP) experience. Built natively on Berachain, it introduces a new era where financial acumen and PvP strategy work hand-in-hand.

aSUGAR (ASUGAR) išteklius

aSUGAR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos aSUGAR (ASUGAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų aSUGAR (ASUGAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes aSUGAR prognozes.

Peržiūrėkite aSUGAR kainos prognozę dabar!

ASUGAR į vietos valiutas

aSUGAR (ASUGAR) Tokenomika

Supratimas apie aSUGAR (ASUGAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASUGARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie aSUGAR (ASUGAR)

Kiek aSUGAR(ASUGAR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ASUGAR kaina USD valiuta yra 0.061177USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ASUGAR į USD kaina?
Dabartinė ASUGAR kaina USD valiuta yra $ 0.061177. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra aSUGAR rinkos kapitalizacija?
ASUGAR rinkos kapitalizacija yra $ 233.56KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ASUGAR apyvartoje?
ASUGAR apyvartoje yra 3.82MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ASUGAR kaina?
ASUGAR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.099079USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ASUGAR kaina?
ASUGAR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.060932USD.
Kokia yra ASUGAR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ASUGAR yra --USD.
Ar ASUGAR kaina šiais metais kils?
ASUGAR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ASUGAR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
