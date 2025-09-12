ARTH kaina (ARTH)
--
--
-57.06%
-57.06%
ARTH (ARTH) realiojo laiko kaina yra $0.801924. Per pastarąsias 24 valandas ARTH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARTH kaina yra $ 4.49, o žemiausia – $ 0.108627.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARTH per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -57.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė ARTH rinkos kapitalizacija yra $ 352.77K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ARTH apyvartoje yra 439.91K vienetų, o bendras kiekis siekia 439908.746. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 352.77K
Šiandienos ARTH kainos pokytis į USD: $ 0.
ARTH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.4448547487.
ARTH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1241713556.
ARTH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ -0.4448547487
|-55.47%
|60 dienų
|$ +0.1241713556
|+15.48%
|90 dienų
|$ 0
|--
ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin). ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged. ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability. ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral.
