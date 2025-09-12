Daugiau apie UCO

Archethic kaina (UCO)

1 UCO į USD – tiesioginė kaina:

$0.0002058
$0.0002058$0.0002058
-0.60%1D
Archethic (UCO) kainos grafikas realiu laiku
Archethic (UCO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.401399
$ 0.401399$ 0.401399

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.78%

+12.36%

+12.36%

Archethic (UCO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas UCO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UCO kaina yra $ 0.401399, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UCO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.78%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Archethic (UCO) rinkos informacija

$ 85.52K
$ 85.52K$ 85.52K

--
----

$ 198.81K
$ 198.81K$ 198.81K

415.55M
415.55M 415.55M

966,017,887.9309646
966,017,887.9309646 966,017,887.9309646

Dabartinė Archethic rinkos kapitalizacija yra $ 85.52K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UCO apyvartoje yra 415.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 966017887.9309646. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 198.81K

Archethic (UCO) kainos istorija USD

Šiandienos Archethic kainos pokytis į USD: $ 0.
Archethic 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Archethic 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Archethic 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.78%
30 dienų$ 0-26.13%
60 dienų$ 0-32.80%
90 dienų$ 0--

Kas yra Archethic (UCO)

ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet. Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energy-efficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus :  ""ARCH"". ArchEthic smart-contracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, time-triggers, editable content & interpreted language. Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ;  ArchEthic offers an inclusive and interoperable ecosystem for all blockchains. In order to achieve long-term vision of an autonomous network in the hands of the world population, we developed a biometric device respecting personal data privacy (GDPR compliant). Making the blockchain world accessible with the tip of a finger.

Archethic (UCO) išteklius

Archethic kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Archethic (UCO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Archethic (UCO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Archethic prognozes.

Peržiūrėkite Archethic kainos prognozę dabar!

UCO į vietos valiutas

Archethic (UCO) Tokenomika

Supratimas apie Archethic (UCO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UCOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Archethic (UCO)

Kiek Archethic(UCO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UCO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UCO į USD kaina?
Dabartinė UCO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Archethic rinkos kapitalizacija?
UCO rinkos kapitalizacija yra $ 85.52KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UCO apyvartoje?
UCO apyvartoje yra 415.55MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UCO kaina?
UCO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.401399USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UCO kaina?
UCO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra UCO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UCO yra --USD.
Ar UCO kaina šiais metais kils?
UCO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UCO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
