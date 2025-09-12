ArbiPad kaina (ARBI)
ArbiPad (ARBI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ARBI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARBI kaina yra $ 0.00174926, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARBI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė ArbiPad rinkos kapitalizacija yra $ 544.62K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ARBI apyvartoje yra 5.46B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 998.39K
Šiandienos ArbiPad kainos pokytis į USD: $ 0.
ArbiPad 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ArbiPad 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ArbiPad 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|+1,664.67%
|60 dienų
|$ 0
|+1,074.15%
|90 dienų
|$ 0
|--
## What Is ArbiPad (ARBI)? ArbiPad — Next generation Arbitrum-zkSync based launchpad by Good Games Guild. ArbiPad is constructed as a bridge between the best crypto project and the global community, especially investors and community in the crypto sphere with transparency and a fair distribution system. ARBI is the native utility token that is used for: - To secure the IDO Allocation on ArbiPad, users have to stake their $ARBI. - Participating in ArbiPad Special Event — Free mint and Access to exclusive group. Unlock more benefits by holding $ARBI! - Incentive Rewards Program for Community ## How Many ARBI Tokens Are There in Circulation? There will 1,080,000,000 ARBI on the circulation of 10,000,000,000 ARBI of the total supply. ### Who Are the Founders of ARBIPAD? ArbiPad is built by Good Games Guild. Good Games Guild is a top guild project in the WEB3 space. As a top project, GGG has so many investors who were carefully selected based on their experience, knowledge, and understanding of the industry. Each of GGG's investors has a range of experience, including infrastructure, gaming, NFTs, DeFi, and some of the most respected global venture firms, such as Animoca, Chromia, OKEx NGC Ventures, Basics Capital, and many more. ### Where Can I Buy ARBIPAD (ARBI)? ARBI will be available on MEXC and Gate.io for upcoming token listing. And also ARBI will list on DEX, such as: Uniswap
