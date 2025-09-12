Daugiau apie ANTT

Antara Token kaina (ANTT)

1 ANTT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00516101
$0.00516101$0.00516101
+2.30%1D
Antara Token (ANTT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:12:05(UTC+8)

Antara Token (ANTT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.29%

+1.79%

+2.01%

+2.01%

Antara Token (ANTT) realiojo laiko kaina yra $0.00513452. Per pastarąsias 24 valandas ANTT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00501707 iki aukščiausios $ 0.00519743 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ANTT kaina yra $ 0.625249, o žemiausia – $ 0.00047222.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ANTT per pastarąją valandą pasikeitė -0.29%, per 24 valandas – +1.79%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.01%.

Antara Token (ANTT) rinkos informacija

Dabartinė Antara Token rinkos kapitalizacija yra $ 321.50K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ANTT apyvartoje yra 62.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 120000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 616.14K

Antara Token (ANTT) kainos istorija USD

Šiandienos Antara Token kainos pokytis į USD: $ 0.
Antara Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0154506748.
Antara Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0165367814.
Antara Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0041217046993343188.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.79%
30 dienų$ +0.0154506748+300.92%
60 dienų$ +0.0165367814+322.07%
90 dienų$ +0.0041217046993343188+406.96%

Kas yra Antara Token (ANTT)

Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience.

Antara Token (ANTT) išteklius

Antara Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Antara Token (ANTT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Antara Token (ANTT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Antara Token prognozes.

Peržiūrėkite Antara Token kainos prognozę dabar!

ANTT į vietos valiutas

Antara Token (ANTT) Tokenomika

Supratimas apie Antara Token (ANTT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ANTTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Antara Token (ANTT)

Kiek Antara Token(ANTT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ANTT kaina USD valiuta yra 0.00513452USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ANTT į USD kaina?
Dabartinė ANTT kaina USD valiuta yra $ 0.00513452. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Antara Token rinkos kapitalizacija?
ANTT rinkos kapitalizacija yra $ 321.50KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ANTT apyvartoje?
ANTT apyvartoje yra 62.62MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ANTT kaina?
ANTT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.625249USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ANTT kaina?
ANTT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00047222USD.
Kokia yra ANTT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ANTT yra --USD.
Ar ANTT kaina šiais metais kils?
ANTT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ANTT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:12:05(UTC+8)

