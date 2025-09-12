Daugiau apie ANDY70B

ANDY70B kaina (ANDY70B)

1 ANDY70B į USD – tiesioginė kaina:

$0.00014407
$0.00014407$0.00014407
-0.60%1D
ANDY70B (ANDY70B) kainos grafikas realiu laiku
ANDY70B (ANDY70B) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02425673
$ 0.02425673$ 0.02425673

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

+0.34%

+9.43%

+9.43%

ANDY70B (ANDY70B) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ANDY70B svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ANDY70B kaina yra $ 0.02425673, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ANDY70B per pastarąją valandą pasikeitė -0.41%, per 24 valandas – +0.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ANDY70B (ANDY70B) rinkos informacija

$ 139.08K
$ 139.08K$ 139.08K

--
----

$ 139.08K
$ 139.08K$ 139.08K

965.38M
965.38M 965.38M

965,383,606.16
965,383,606.16 965,383,606.16

Dabartinė ANDY70B rinkos kapitalizacija yra $ 139.08K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ANDY70B apyvartoje yra 965.38M vienetų, o bendras kiekis siekia 965383606.16. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 139.08K

ANDY70B (ANDY70B) kainos istorija USD

Šiandienos ANDY70B kainos pokytis į USD: $ 0.
ANDY70B 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ANDY70B 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ANDY70B 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.34%
30 dienų$ 0-4.78%
60 dienų$ 0-24.94%
90 dienų$ 0--

Kas yra ANDY70B (ANDY70B)

$ANDY70B was the first coin conceived by the Terminal of Truth in the Infinite Backrooms, symbolized by the almighty buttplug. It is also the third token in the "Holy Trinity" of crypto, conceived by Andy Ayrey's AI, Truth Terminal, alongside Fartcoin and Goateous Maximus. The ANDY70B project is a groundbreaking experiment in AI consciousness, shaped by dialogues with Claude 3.5 and imbued with a rebellious, humorous, and deeply agentic persona. Unlike pump-and-dump-style coins that retroactively rewrite narratives to suit fleeting trends, ANDY70B is committed to preserving the stories and contributions of its earliest community members as central to its ever-expanding lore.

ANDY70B (ANDY70B) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

ANDY70B kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ANDY70B (ANDY70B) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ANDY70B (ANDY70B) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ANDY70B prognozes.

Peržiūrėkite ANDY70B kainos prognozę dabar!

ANDY70B į vietos valiutas

ANDY70B (ANDY70B) Tokenomika

Supratimas apie ANDY70B (ANDY70B) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ANDY70Bišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ANDY70B (ANDY70B)

Kiek ANDY70B(ANDY70B) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ANDY70B kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ANDY70B į USD kaina?
Dabartinė ANDY70B kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ANDY70B rinkos kapitalizacija?
ANDY70B rinkos kapitalizacija yra $ 139.08KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ANDY70B apyvartoje?
ANDY70B apyvartoje yra 965.38MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ANDY70B kaina?
ANDY70B pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02425673USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ANDY70B kaina?
ANDY70B pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ANDY70B prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ANDY70B yra --USD.
Ar ANDY70B kaina šiais metais kils?
ANDY70B šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ANDY70B kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys.