Amaterasu kaina (AMA)
-1.81%
+1.52%
+4.45%
+4.45%
Amaterasu (AMA) realiojo laiko kaina yra $0.00783112. Per pastarąsias 24 valandas AMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00771402 iki aukščiausios $ 0.00797587 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AMA kaina yra $ 0.071467, o žemiausia – $ 0.0056162.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AMA per pastarąją valandą pasikeitė -1.81%, per 24 valandas – +1.52%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Amaterasu rinkos kapitalizacija yra $ 784.50K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AMA apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 784.50K
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.0001171
|+1.52%
|30 dienų
|$ +0.0002664820
|+3.40%
|60 dienų
|$ -0.0001820993
|-2.32%
|90 dienų
|$ +0.000388493669904245
|+5.22%
Launched on December 3rd, 2024, Amaterasu is the first Hybrid project on Aptos, pioneering a new token standard called Hybrid Assets. Developed by a team predominantly based in Singapore, they’re an IP-based project accompanied by a product approach aiming to solve the DeFi fragmentation within the Aptos Ecosystem. Amaterasu aims to develop its IP through the means of Japanese Animation and artwork, along with collaborations with prominent web2 and web3 IP-centric projects. Through the utilisation of Aptos’ on-chain randomness, the Amaterasu NFT collection will have a new function whereby metadata is not pre-determined. As a result, there is a 2-step reveal process involved to reveal metadata. This allows for traits can be inserted into the existing trait pool. Furthermore, an NFT trait rerolling function allows for individual traits to be generated through weightage probabilities, which can be modified to create trait drops, creating a gamified Gacha experience. In addition, Amaterasu will be building a DeFi Aggregator on Aptos. The Aggregator will link together existing projects within the DeFi space on Aptos, aiming to provide a smoother user experience.
