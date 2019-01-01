AlphPad (APAD) Tokenomika
AlphPad (APAD) Informacija
AlphPad is a decentralized launchpad built on the Alephium blockchain, designed to facilitate IDOs for projects within the Alephium ecosystem. It enables projects to conduct secure and transparent token launches, providing a structured environment for both developers and investors.
The platform features a tiered system that allocates token sale opportunities based on the amount of AlphPad’s native token, $APAD, locked by users. This system is designed to accommodate varying levels of investment, ensuring fair participation across different investor categories.
AlphPad also integrates with other key projects in the Alephium ecosystem, offering seamless collaboration and interoperability. The platform is intended to help projects raise capital efficiently while offering investors a reliable method of participating in early-stage opportunities within the Alephium network.
AlphPad continues to evolve, regularly updating its smart contract infrastructure and user interface to meet the growing demands of the blockchain industry. The platform is committed to providing a secure, user-friendly experience that empowers both developers and investors.
AlphPad (APAD) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius AlphPad (APAD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
AlphPad (APAD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti AlphPad (APAD) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų APAD tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek APAD tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate APAD tokenomiką, galite peržiūrėti APAD tokeno kainą realiuoju laiku!
APAD kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda APAD? Mūsų APAD kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
