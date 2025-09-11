Akio kaina (AKIO)
+0.21%
+0.05%
-0.55%
-0.55%
Akio (AKIO) realiojo laiko kaina yra $0.00227547. Per pastarąsias 24 valandas AKIO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00225181 iki aukščiausios $ 0.00229918 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AKIO kaina yra $ 0.02464502, o žemiausia – $ 0.00225083.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AKIO per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Akio rinkos kapitalizacija yra $ 2.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AKIO apyvartoje yra 985.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 999870054.388753. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.29M
Šiandienos Akio kainos pokytis į USD: $ 0.
Akio 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0016785632.
Akio 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0017906872.
Akio 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.008385197481008069.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.05%
|30 dienų
|$ -0.0016785632
|-73.76%
|60 dienų
|$ -0.0017906872
|-78.69%
|90 dienų
|$ -0.008385197481008069
|-78.65%
Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
|09-10 02:28:00
|Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
