AI Crystal Node kaina (AICRYNODE)
--
+1.21%
+8.91%
+8.91%
AI Crystal Node (AICRYNODE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas AICRYNODE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AICRYNODE kaina yra $ 0.00482648, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AICRYNODE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė AI Crystal Node rinkos kapitalizacija yra $ 25.10K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AICRYNODE apyvartoje yra 998.74M vienetų, o bendras kiekis siekia 998741980.74582. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.10K
Šiandienos AI Crystal Node kainos pokytis į USD: $ 0.
AI Crystal Node 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AI Crystal Node 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AI Crystal Node 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.21%
|30 dienų
|$ 0
|+17.75%
|60 dienų
|$ 0
|+33.08%
|90 dienų
|$ 0
|--
The AI Crystal Node token is a utility token integral to the Crynode network, designed to facilitate access to AI-powered services within the ecosystem. This token is essential for both developers running AI nodes and users seeking AI services, making it a crucial part of Crynode’s functionality. Created through a fair launch, the token was distributed without any VC involvement, ensuring a community-focused approach. With a fixed supply, the token is intended to align incentives across the network, driving sustainable growth and engagement. This decentralized, community-first model aims to make AI services more accessible and equitable.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.