AhaToken kaina (AHT)

Neįtraukta į sąrašą

1 AHT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00356016
$0.00356016$0.00356016
-0.80%1D
USD
AhaToken (AHT) kainos grafikas realiu laiku
AhaToken (AHT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00355875
$ 0.00355875$ 0.00355875
24 val. žemiausia
$ 0.00365558
$ 0.00365558$ 0.00365558
24 val. aukščiausia

$ 0.00355875
$ 0.00355875$ 0.00355875

$ 0.00365558
$ 0.00365558$ 0.00365558

$ 0.03894145
$ 0.03894145$ 0.03894145

$ 0.00258023
$ 0.00258023$ 0.00258023

-0.27%

-0.89%

+0.44%

+0.44%

AhaToken (AHT) realiojo laiko kaina yra $0.00356008. Per pastarąsias 24 valandas AHT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00355875 iki aukščiausios $ 0.00365558 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AHT kaina yra $ 0.03894145, o žemiausia – $ 0.00258023.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AHT per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – -0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AhaToken (AHT) rinkos informacija

$ 24.75M
$ 24.75M$ 24.75M

--
----

$ 27.51M
$ 27.51M$ 27.51M

6.95B
6.95B 6.95B

7,730,764,631.06281
7,730,764,631.06281 7,730,764,631.06281

Dabartinė AhaToken rinkos kapitalizacija yra $ 24.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AHT apyvartoje yra 6.95B vienetų, o bendras kiekis siekia 7730764631.06281. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.51M

AhaToken (AHT) kainos istorija USD

Šiandienos AhaToken kainos pokytis į USD: $ 0.
AhaToken 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001841914.
AhaToken 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003538370.
AhaToken 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001579106451079484.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.89%
30 dienų$ -0.0001841914-5.17%
60 dienų$ -0.0003538370-9.93%
90 dienų$ -0.0001579106451079484-4.24%

Kas yra AhaToken (AHT)

Aha is a knowledge Q&A platform where users can get their questions answered by experts in various fields. Users can acquire digital assets by posting questions, answers, and other content curation activities, which can generate additional profits. Aha also solves abusive activities such as unwanted advertising and P.R. content. Aha creates knowledge content that guarantees reliability and expertise

AhaToken (AHT) išteklius

AhaToken kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AhaToken (AHT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AhaToken (AHT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AhaToken prognozes.

Peržiūrėkite AhaToken kainos prognozę dabar!

AHT į vietos valiutas

AhaToken (AHT) Tokenomika

Supratimas apie AhaToken (AHT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AHTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AhaToken (AHT)

Kiek AhaToken(AHT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AHT kaina USD valiuta yra 0.00356008USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AHT į USD kaina?
Dabartinė AHT kaina USD valiuta yra $ 0.00356008. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AhaToken rinkos kapitalizacija?
AHT rinkos kapitalizacija yra $ 24.75MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AHT apyvartoje?
AHT apyvartoje yra 6.95BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AHT kaina?
AHT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03894145USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AHT kaina?
AHT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00258023USD.
Kokia yra AHT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AHT yra --USD.
Ar AHT kaina šiais metais kils?
AHT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AHT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.