Daugiau apie BLD

BLD Kainos informacija

BLD Baltoji knyga

BLD Oficiali svetainė

BLD Tokenomika

BLD Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Agoric logotipas

Agoric kaina (BLD)

Neįtraukta į sąrašą

1 BLD į USD – tiesioginė kaina:

$0.00543156
$0.00543156$0.00543156
-0.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Agoric (BLD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:39:26(UTC+8)

Agoric (BLD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0053933
$ 0.0053933$ 0.0053933
24 val. žemiausia
$ 0.00557714
$ 0.00557714$ 0.00557714
24 val. aukščiausia

$ 0.0053933
$ 0.0053933$ 0.0053933

$ 0.00557714
$ 0.00557714$ 0.00557714

$ 0.751177
$ 0.751177$ 0.751177

$ 0.00537942
$ 0.00537942$ 0.00537942

-0.84%

-1.05%

-5.24%

-5.24%

Agoric (BLD) realiojo laiko kaina yra $0.00543094. Per pastarąsias 24 valandas BLD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0053933 iki aukščiausios $ 0.00557714 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLD kaina yra $ 0.751177, o žemiausia – $ 0.00537942.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLD per pastarąją valandą pasikeitė -0.84%, per 24 valandas – -1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Agoric (BLD) rinkos informacija

$ 3.73M
$ 3.73M$ 3.73M

--
----

$ 5.83M
$ 5.83M$ 5.83M

686.79M
686.79M 686.79M

1,073,101,297.28249
1,073,101,297.28249 1,073,101,297.28249

Dabartinė Agoric rinkos kapitalizacija yra $ 3.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BLD apyvartoje yra 686.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 1073101297.28249. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.83M

Agoric (BLD) kainos istorija USD

Šiandienos Agoric kainos pokytis į USD: $ 0.
Agoric 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0021036257.
Agoric 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0020855727.
Agoric 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.006926552048666768.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.05%
30 dienų$ -0.0021036257-38.73%
60 dienų$ -0.0020855727-38.40%
90 dienų$ -0.006926552048666768-56.05%

Kas yra Agoric (BLD)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Agoric (BLD) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Agoric kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Agoric (BLD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Agoric (BLD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Agoric prognozes.

Peržiūrėkite Agoric kainos prognozę dabar!

BLD į vietos valiutas

Agoric (BLD) Tokenomika

Supratimas apie Agoric (BLD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Agoric (BLD)

Kiek Agoric(BLD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BLD kaina USD valiuta yra 0.00543094USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BLD į USD kaina?
Dabartinė BLD kaina USD valiuta yra $ 0.00543094. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Agoric rinkos kapitalizacija?
BLD rinkos kapitalizacija yra $ 3.73MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BLD apyvartoje?
BLD apyvartoje yra 686.79MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BLD kaina?
BLD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.751177USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BLD kaina?
BLD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00537942USD.
Kokia yra BLD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BLD yra --USD.
Ar BLD kaina šiais metais kils?
BLD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BLD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:39:26(UTC+8)

Agoric (BLD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.