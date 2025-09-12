Daugiau apie AGXBT

AgentXBT logotipas

AgentXBT kaina (AGXBT)

Neįtraukta į sąrašą

1 AGXBT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
AgentXBT (AGXBT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:27:50(UTC+8)

AgentXBT (AGXBT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.91%

+5.91%

AgentXBT (AGXBT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas AGXBT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGXBT kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGXBT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +5.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AgentXBT (AGXBT) rinkos informacija

$ 11.18K
$ 11.18K$ 11.18K

--
----

$ 11.18K
$ 11.18K$ 11.18K

989.86M
989.86M 989.86M

989,864,240.8810804
989,864,240.8810804 989,864,240.8810804

Dabartinė AgentXBT rinkos kapitalizacija yra $ 11.18K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AGXBT apyvartoje yra 989.86M vienetų, o bendras kiekis siekia 989864240.8810804. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.18K

AgentXBT (AGXBT) kainos istorija USD

Šiandienos AgentXBT kainos pokytis į USD: $ 0.
AgentXBT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AgentXBT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AgentXBT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-1.46%
60 dienų$ 0-20.11%
90 dienų$ 0--

Kas yra AgentXBT (AGXBT)

AgentXBT is an advanced AI assistant designed to empower traders with in-depth technical and fundamental analysis. Users can request detailed market insights, portfolio breakdowns, whale activity reports, and sentiment analysis directly through the terminal. Accessible via the website and X (formerly Twitter), AgentXBT combines real-time data with AI-driven recommendations to enhance daily trading decisions.

AgentXBT (AGXBT) išteklius

Oficiali svetainė

AgentXBT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AgentXBT (AGXBT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AgentXBT (AGXBT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AgentXBT prognozes.

Peržiūrėkite AgentXBT kainos prognozę dabar!

AGXBT į vietos valiutas

AgentXBT (AGXBT) Tokenomika

Supratimas apie AgentXBT (AGXBT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AGXBTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AgentXBT (AGXBT)

Kiek AgentXBT(AGXBT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AGXBT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AGXBT į USD kaina?
Dabartinė AGXBT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AgentXBT rinkos kapitalizacija?
AGXBT rinkos kapitalizacija yra $ 11.18KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AGXBT apyvartoje?
AGXBT apyvartoje yra 989.86MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AGXBT kaina?
AGXBT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AGXBT kaina?
AGXBT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra AGXBT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AGXBT yra --USD.
Ar AGXBT kaina šiais metais kils?
AGXBT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AGXBT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
AgentXBT (AGXBT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.