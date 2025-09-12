Daugiau apie AGNS

Agenius kaina (AGNS)

Agenius (AGNS) kainos grafikas realiu laiku
Agenius (AGNS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

Agenius (AGNS) realiojo laiko kaina yra $0.00005695. Per pastarąsias 24 valandas AGNS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00005652 iki aukščiausios $ 0.00005695 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGNS kaina yra $ 0.00296248, o žemiausia – $ 0.00004962.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGNS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Agenius (AGNS) rinkos informacija

Dabartinė Agenius rinkos kapitalizacija yra $ 54.10K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AGNS apyvartoje yra 950.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999997450.19731. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 56.95K

Agenius (AGNS) kainos istorija USD

Šiandienos Agenius kainos pokytis į USD: $ 0.
Agenius 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000019666.
Agenius 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000539234.
Agenius 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0014959322289913192.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.00%
30 dienų$ +0.0000019666+3.45%
60 dienų$ -0.0000539234-94.68%
90 dienų$ -0.0014959322289913192-96.33%

Kas yra Agenius (AGNS)

Madness.fun is a next-generation launchpad that turns viral ideas into fully fledged meme-coin ecosystems in minutes. Powered by in-house AI, the platform automates everything from token creation to post-launch growth tools, letting creators focus on community while the tech handles the heavy lifting. Designed for simplicity and scale, Madness.fun aims to make launching and nurturing a token as easy-and as fun-as sharing a meme.

Agenius (AGNS) išteklius

Agenius kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Agenius (AGNS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Agenius (AGNS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Agenius prognozes.

Peržiūrėkite Agenius kainos prognozę dabar!

AGNS į vietos valiutas

Agenius (AGNS) Tokenomika

Supratimas apie Agenius (AGNS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AGNSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Agenius (AGNS)

Kiek Agenius(AGNS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AGNS kaina USD valiuta yra 0.00005695USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AGNS į USD kaina?
Dabartinė AGNS kaina USD valiuta yra $ 0.00005695. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Agenius rinkos kapitalizacija?
AGNS rinkos kapitalizacija yra $ 54.10KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AGNS apyvartoje?
AGNS apyvartoje yra 950.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AGNS kaina?
AGNS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00296248USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AGNS kaina?
AGNS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00004962USD.
Kokia yra AGNS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AGNS yra --USD.
Ar AGNS kaina šiais metais kils?
AGNS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AGNS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Agenius (AGNS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

