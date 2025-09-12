Affi Network kaina (AFFI)
Affi Network (AFFI) realiojo laiko kaina yra $0.00241573. Per pastarąsias 24 valandas AFFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00241537 iki aukščiausios $ 0.00241594 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AFFI kaina yra $ 0.2712, o žemiausia – $ 0.00241496.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AFFI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – -41.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Affi Network rinkos kapitalizacija yra $ 14.68K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AFFI apyvartoje yra 6.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 241.57K
Šiandienos Affi Network kainos pokytis į USD: $ 0.
Affi Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0019192027.
Affi Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0020474971.
Affi Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.002168156409366591.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.01%
|30 dienų
|$ -0.0019192027
|-79.44%
|60 dienų
|$ -0.0020474971
|-84.75%
|90 dienų
|$ -0.002168156409366591
|-47.29%
Affi Network is a decentralized, white-label, multi-chain loyalty solution designed for blockchain-integrated companies, enabling real-time token-based incentive distributions for various on-chain event triggers, such as deposits, mints, token sales, in-app purchases, and staking. This innovative platform allows projects across all industries to launch custom loyalty and referral functionalities within minutes, with no coding required, and at a fraction of the cost. Affi Network generates revenue through a dynamic SaaS and transaction fee model, with plans to distribute 50% of its revenue back to token holders soon. The goal of Affi Network is to unite marketers and developers around the world through the $AFFI token by addressing relevant pain points with breakthrough technologies. This includes strengthening relationships with developers, digital agencies, and related communities to optimize product features, enhance user value, and increase revenue for Affi Network. The $AFFI token offers revenue-sharing and governance utilities, empowering marketers and developers globally to take ownership of a product they actively use. Join the hive!
