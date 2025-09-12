Acid Toad kaina (TOAD)
-1.81%
-3.27%
-13.97%
-13.97%
Acid Toad (TOAD) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TOAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TOAD kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TOAD per pastarąją valandą pasikeitė -1.81%, per 24 valandas – -3.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Acid Toad rinkos kapitalizacija yra $ 111.44K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TOAD apyvartoje yra 420.69T vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 111.44K
Šiandienos Acid Toad kainos pokytis į USD: $ 0.
Acid Toad 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Acid Toad 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Acid Toad 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-3.27%
|30 dienų
|$ 0
|-43.72%
|60 dienų
|$ 0
|-18.42%
|90 dienų
|$ 0
|--
$TOAD takes his surreal, psychedelic aesthetic to new heights. Released as part of the #HEDZ NFT collection by Matt_furie TOAD, Matt Furie’s latest creation, perches in a foggy, surreal swamp - a twisted, psychedelic version of a classic toad. TOAD is inspired by the trippy aesthetics that Furie’s work embodies, bringing a surreal edge to the internet culture he helped shape with TOAD’s cousin PEPE. TOAD has surged in popularity, especially after Matt Furie himself tweeted about him, which sent waves through the community. This tweet was a major event, as Matt Furie rarely tweets, even about his own HEDZ NFT project, which has been quietly building a strong foundation. TOAD is the ONLY toad other than PEPE that Matt Furie tweeted about! To fans, TOAD is more than just a meme - it’s an emblem of Furie’s unique influence. With its sharp colors, hypnotic eyes, and aura of mystery, TOAD symbolizes a nostalgic yet edgy internet subculture, standing as a playful but potent homage to PEPE’s success. For collectors and fans alike, TOAD feels like a symbol on the brink of something big, an internet relic that’s ready to ripple across the meme world.
Supratimas apie Acid Toad (TOAD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TOADišsamią tokeno tokenomiką dabar!
