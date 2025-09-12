Daugiau apie ZEROX

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 14:37:32(UTC+8)

ZEROX (ZEROX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
--
----
24 val. žemiausia
--
----
24 val. aukščiausia

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

ZEROX (ZEROX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ZEROX svyravo nuo žemiausios kainos -- iki aukščiausios -- , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZEROX kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZEROX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – --. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ZEROX (ZEROX) rinkos informacija

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Dabartinė ZEROX rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZEROX apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

ZEROX (ZEROX) kainos istorija USD

Stebėkite ZEROX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
No Data
ZEROX kainos pokytis šiandien

Šiandien ZEROX užfiksuotas -- (--) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ZEROX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko -- (--), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ZEROX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZEROX rodiklis pasikeitė -- (-- ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ZEROX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito -- (--), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kas yra ZEROX (ZEROX)

ZeroX is a MetaFi project deployed on the BNB Chain, integrating various elements such as Metaverse, GameFi, DeFi, Web3, SocialFi, and NFTs. It offers a unique metaverse experience where players can engage in activities like building, experiencing, learning, socializing, transacting, and working within a decentralized ecosystem. Note: ZeroX (ZRX) ticker will be named as ZEROX on MEXC. Please take note before proceeding with the deposit and withdrawal.

ZEROX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ZEROX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ZEROXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ZEROX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ZEROX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ZEROX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ZEROX (ZEROX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZEROX (ZEROX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZEROX prognozes.

Peržiūrėkite ZEROX kainos prognozę dabar!

ZEROX (ZEROX) Tokenomika

Supratimas apie ZEROX (ZEROX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZEROXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ZEROX (ZEROX)

Ieškote, kaip nusipirkti ZEROX? Viskas paprasta ir patogu! ZEROX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ZEROX į vietos valiutas

1 ZEROX(ZEROX) į VND
--
1 ZEROX(ZEROX) į AUD
A$--
1 ZEROX(ZEROX) į GBP
--
1 ZEROX(ZEROX) į EUR
--
1 ZEROX(ZEROX) į USD
$--
1 ZEROX(ZEROX) į MYR
RM--
1 ZEROX(ZEROX) į TRY
--
1 ZEROX(ZEROX) į JPY
¥--
1 ZEROX(ZEROX) į ARS
ARS$--
1 ZEROX(ZEROX) į RUB
--
1 ZEROX(ZEROX) į INR
--
1 ZEROX(ZEROX) į IDR
Rp--
1 ZEROX(ZEROX) į KRW
--
1 ZEROX(ZEROX) į PHP
--
1 ZEROX(ZEROX) į EGP
￡E.--
1 ZEROX(ZEROX) į BRL
R$--
1 ZEROX(ZEROX) į CAD
C$--
1 ZEROX(ZEROX) į BDT
--
1 ZEROX(ZEROX) į NGN
--
1 ZEROX(ZEROX) į COP
$--
1 ZEROX(ZEROX) į ZAR
R.--
1 ZEROX(ZEROX) į UAH
--
1 ZEROX(ZEROX) į VES
Bs--
1 ZEROX(ZEROX) į CLP
$--
1 ZEROX(ZEROX) į PKR
Rs--
1 ZEROX(ZEROX) į KZT
--
1 ZEROX(ZEROX) į THB
฿--
1 ZEROX(ZEROX) į TWD
NT$--
1 ZEROX(ZEROX) į AED
د.إ--
1 ZEROX(ZEROX) į CHF
Fr--
1 ZEROX(ZEROX) į HKD
HK$--
1 ZEROX(ZEROX) į AMD
֏--
1 ZEROX(ZEROX) į MAD
.د.م--
1 ZEROX(ZEROX) į MXN
$--
1 ZEROX(ZEROX) į SAR
ريال--
1 ZEROX(ZEROX) į PLN
--
1 ZEROX(ZEROX) į RON
лв--
1 ZEROX(ZEROX) į SEK
kr--
1 ZEROX(ZEROX) į BGN
лв--
1 ZEROX(ZEROX) į HUF
Ft--
1 ZEROX(ZEROX) į CZK
--
1 ZEROX(ZEROX) į KWD
د.ك--
1 ZEROX(ZEROX) į ILS
--
1 ZEROX(ZEROX) į AOA
Kz--
1 ZEROX(ZEROX) į BHD
.د.ب--
1 ZEROX(ZEROX) į BMD
$--
1 ZEROX(ZEROX) į DKK
kr--
1 ZEROX(ZEROX) į HNL
L--
1 ZEROX(ZEROX) į MUR
--
1 ZEROX(ZEROX) į NAD
$--
1 ZEROX(ZEROX) į NOK
kr--
1 ZEROX(ZEROX) į NZD
$--
1 ZEROX(ZEROX) į PAB
B/.--
1 ZEROX(ZEROX) į PGK
K--
1 ZEROX(ZEROX) į QAR
ر.ق--
1 ZEROX(ZEROX) į RSD
дин.--

ZEROX išteklius

Išsamesnei ZEROX analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ZEROX svetainė

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ZEROX

Kiek ZEROX(ZEROX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZEROX kaina USD valiuta yra --USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZEROX į USD kaina?
Dabartinė ZEROX kaina USD valiuta yra --. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ZEROX rinkos kapitalizacija?
ZEROX rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZEROX apyvartoje?
ZEROX apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZEROX kaina?
ZEROX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZEROX kaina?
ZEROX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra ZEROX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZEROX yra --USD.
Ar ZEROX kaina šiais metais kils?
ZEROX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZEROX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
ZEROX (ZEROX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ZEROX-į-USD skaičiuoklė

Suma

ZEROX
ZEROX
USD
USD

1 ZEROX = -- USD

