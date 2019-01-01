XYRO (XYRO) Tokenomika

XYRO (XYRO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieXYRO (XYRO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

XYRO (XYRO) Informacija

XYRO is an AI-powered gamified trading platform that leverages gamification and social features to redefine crypto, making it accessible and engaging.

Oficiali svetainė:
https://xyro.io
Baltoji knyga:
https://xyro-io.gitbook.io/xyro-whitepaper
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/address/0x4eddb15a0abfa2c349e8065af9214e942d9a6d36/

XYRO (XYRO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius XYRO (XYRO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 313.08K
$ 313.08K
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 306.16M
$ 306.16M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.02M
$ 1.02M
Visų laikų rekordas:
$ 0.093
$ 0.093
Visų laikų minimumas:
$ 0.000615131918749103
$ 0.000615131918749103
Dabartinė kaina:
$ 0.0010226
$ 0.0010226

XYRO (XYRO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti XYRO (XYRO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų XYRO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek XYRO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate XYRO tokenomiką, galite peržiūrėti XYRO tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti XYRO

Norite įtraukti XYRO (XYRO) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius XYRO pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

XYRO (XYRO) Kainų istorija

XYRO kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

XYRO kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda XYRO? Mūsų XYRO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.