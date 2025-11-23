Xeleb Protocol (XCX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieXeleb Protocol (XCX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:26:20(UTC+8)
Xeleb Protocol (XCX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Xeleb Protocol (XCX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M
Bendra pasiūla:
$ 999.80M
$ 999.80M$ 999.80M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 108.30M
$ 108.30M$ 108.30M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 17.38M
$ 17.38M$ 17.38M
Visų laikų rekordas:
$ 0.1
$ 0.1$ 0.1
Visų laikų minimumas:
$ 0.016665860301322
$ 0.016665860301322$ 0.016665860301322
Dabartinė kaina:
$ 0.01738
$ 0.01738$ 0.01738

Xeleb Protocol (XCX) Informacija

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Oficiali svetainė:
https://xeleb.io
Baltoji knyga:
https://xeleb.gitbook.io/xeleb-protocol/about-xeleb-protocol/what-is-xeleb-protocol
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0xE32f9e8F7f7222fcd83EE0fC68bAf12118448Eaf

Xeleb Protocol (XCX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Xeleb Protocol (XCX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų XCX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek XCX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate XCX tokenomiką, galite peržiūrėti XCX tokeno kainą realiuoju laiku!

