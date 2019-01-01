Landwolf (WOLF) Tokenomika

Landwolf (WOLF) Informacija
Landwolf (WOLF) Informacija

Landwolf is the epitome of Alpha Wolf, the leader of the pack. Not even the highest mountain, the coldest terrain, the darkest forest or fastest prey can stand in the way of the Avalanche Chain mascot. Landwolf was created by Matt Furie as part of the Boy's Club, which stars the characters Pepe, Landwolf, Brett and Andy. This is the Wolf of Crypto.

Oficiali svetainė:
https://www.landwolfavax.com/
Blokų naršyklė:
https://snowtrace.io/token/0x4f94b8aef08c92fefe416af073f1df1e284438ec

Landwolf (WOLF) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Landwolf (WOLF) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 550.00B
$ 550.00B$ 550.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M
Visų laikų rekordas:
$ 0.000085499
$ 0.000085499$ 0.000085499
Visų laikų minimumas:
$ 0.000000003309722429
$ 0.000000003309722429$ 0.000000003309722429
Dabartinė kaina:
$ 0.000001951
$ 0.000001951$ 0.000001951

Landwolf (WOLF) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Landwolf (WOLF) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WOLF tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek WOLF tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate WOLF tokenomiką, galite peržiūrėti WOLF tokeno kainą realiuoju laiku!

