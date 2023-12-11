WOLF

Landwolf is the epitome of Alpha Wolf, the leader of the pack. Not even the highest mountain, the coldest terrain, the darkest forest or fastest prey can stand in the way of the Avalanche Chain mascot. Landwolf was created by Matt Furie as part of the Boy's Club, which stars the characters Pepe, Landwolf, Brett and Andy. This is the Wolf of Crypto.

ReitingasNo.4408

Rinkos kapitalizacija$0,00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0,00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)%0,00

Cirkuliuojantis kiekis0

Maksimali pasiūla690.000.000.000

Bendra pasiūla550.000.000.000

Cirkuliacijos norma0%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.000085660710498115,2024-03-14

Mažiausia kaina0.000000003309722429,2023-12-11

Vieša blokų grandinėAVAX_CCHAIN

