WeFi (WEFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.01697. Per pastarąsias 24 valandas WEFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01694 iki aukščiausios $ 0.01699 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WEFI kaina yra $ 0.43470577674019334, o žemiausia – $ 0.016919798777981825.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WEFI per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
WeFi (WEFI) rinkos informacija
No.2309
$ 710.76K
$ 710.76K$ 710.76K
$ 54.98K
$ 54.98K$ 54.98K
$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M
41.88M
41.88M 41.88M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
MATIC
Dabartinė WeFi rinkos kapitalizacija yra $ 710.76K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.98K. WEFI apyvartoje yra 41.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.70M
WeFi (WEFI) kainos istorija USD
Stebėkite WeFi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.0015
-8.13%
60 dienų
$ -0.0045
-20.96%
90 dienų
$ -0.01308
-43.53%
WeFi kainos pokytis šiandien
Šiandien WEFI užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
WeFi 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0015 (-8.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
WeFi 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WEFI rodiklis pasikeitė $ -0.0045 (-20.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
WeFi 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01308 (-43.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WeFi (WEFI) pokyčius?
WeFi(WEFI)is a decentralized money market protocol for lending and borrowing digital assets, allowing you to earn interest on them and invest in a variety of assets with borrowed funds.
WeFi kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos WeFi (WEFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WeFi (WEFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WeFi prognozes.
Supratimas apie WeFi (WEFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WEFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
