VFY (VFY) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieVFY (VFY), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:53:38(UTC+8)
VFY (VFY) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius VFY (VFY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
Bendra pasiūla:
Cirkuliacinis tiekimas:
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Visų laikų rekordas:
Visų laikų minimumas:
Dabartinė kaina:
VFY (VFY) Informacija

zkVerify is the universal and ultra-efficient proof verification layer for real-world, practical applications across the Internet. By dramatically reducing the barrier to access zero-knowledge proof verifications, zkVerify unlocks scalability and huge growth potential in sectors across DeFi, AI, and everyday digital interactions.

Oficiali svetainė:
https://zkverify.io/
Baltoji knyga:
https://downloads.horizenlabs.io/file/labs-web-assets/zkverify-protocol-whitepaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://basescan.org/token/0xa749dE6c28262B7ffbc5De27dC845DD7eCD2b358

VFY (VFY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti VFY (VFY) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų VFY tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek VFY tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate VFY tokenomiką, galite peržiūrėti VFY tokeno kainą realiuoju laiku!

