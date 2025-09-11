IRON Titanium (TITAN) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000007525. Per pastarąsias 24 valandas TITAN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000000749 iki aukščiausios $ 0.000000007621 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TITAN kaina yra $ 52.45622973, o žemiausia – $ 0.000000004556478833.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TITAN per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – +0.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
IRON Titanium (TITAN) rinkos informacija
Dabartinė IRON Titanium rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.74K. TITAN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --
IRON Titanium (TITAN) kainos istorija USD
Stebėkite IRON Titanium kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000000002326
+0.31%
30 dienų
$ -0.000000000508
-6.33%
60 dienų
$ -0.000000000361
-4.58%
90 dienų
$ -0.000000000546
-6.77%
IRON Titanium kainos pokytis šiandien
Šiandien TITAN užfiksuotas $ +0.00000000002326 (+0.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
IRON Titanium 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000000508 (-6.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
IRON Titanium 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TITAN rodiklis pasikeitė $ -0.000000000361 (-4.58% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
IRON Titanium 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000000546 (-6.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir IRON Titanium (TITAN) pokyčius?
TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN.
IRON Titanium galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti TITANstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie IRON Titanium mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti IRON Titanium, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
IRON Titanium kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos IRON Titanium (TITAN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų IRON Titanium (TITAN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes IRON Titanium prognozes.
Supratimas apie IRON Titanium (TITAN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TITANišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti IRON Titanium (TITAN)
Ieškote, kaip nusipirkti IRON Titanium?
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.