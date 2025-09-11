Daugiau apie TITAN

TITAN Kainos informacija

TITAN Oficiali svetainė

TITAN Tokenomika

TITAN Kainų prognozė

TITAN Istorija

TITAN pirkimo vadovas

TITANvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

TITAN Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

IRON Titanium logotipas

IRON Titanium kaina(TITAN)

1 TITAN į USD – tiesioginė kaina:

$0.000000007525
$0.000000007525$0.000000007525
+0.31%1D
USD
IRON Titanium (TITAN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:14:46(UTC+8)

IRON Titanium (TITAN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000000749
$ 0.00000000749$ 0.00000000749
24 val. žemiausia
$ 0.000000007621
$ 0.000000007621$ 0.000000007621
24 val. aukščiausia

$ 0.00000000749
$ 0.00000000749$ 0.00000000749

$ 0.000000007621
$ 0.000000007621$ 0.000000007621

$ 52.45622973
$ 52.45622973$ 52.45622973

$ 0.000000004556478833
$ 0.000000004556478833$ 0.000000004556478833

-0.11%

+0.31%

+5.23%

+5.23%

IRON Titanium (TITAN) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000007525. Per pastarąsias 24 valandas TITAN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000000749 iki aukščiausios $ 0.000000007621 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TITAN kaina yra $ 52.45622973, o žemiausia – $ 0.000000004556478833.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TITAN per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – +0.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

IRON Titanium (TITAN) rinkos informacija

No.6617

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.74K
$ 53.74K$ 53.74K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

0
0 0

2021-06-30 00:00:00

MATIC

Dabartinė IRON Titanium rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.74K. TITAN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

IRON Titanium (TITAN) kainos istorija USD

Stebėkite IRON Titanium kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000000002326+0.31%
30 dienų$ -0.000000000508-6.33%
60 dienų$ -0.000000000361-4.58%
90 dienų$ -0.000000000546-6.77%
IRON Titanium kainos pokytis šiandien

Šiandien TITAN užfiksuotas $ +0.00000000002326 (+0.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

IRON Titanium 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000000508 (-6.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

IRON Titanium 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TITAN rodiklis pasikeitė $ -0.000000000361 (-4.58% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

IRON Titanium 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000000546 (-6.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir IRON Titanium (TITAN) pokyčius?

Peržiūrėkite IRON Titanium kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra IRON Titanium (TITAN)

TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN.

IRON Titanium galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų IRON Titanium investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TITANstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie IRON Titanium mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti IRON Titanium, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

IRON Titanium kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos IRON Titanium (TITAN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų IRON Titanium (TITAN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes IRON Titanium prognozes.

Peržiūrėkite IRON Titanium kainos prognozę dabar!

IRON Titanium (TITAN) Tokenomika

Supratimas apie IRON Titanium (TITAN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TITANišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti IRON Titanium (TITAN)

Ieškote, kaip nusipirkti IRON Titanium? Viskas paprasta ir patogu! IRON Titanium lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TITAN į vietos valiutas

1 IRON Titanium(TITAN) į VND
0.000198020375
1 IRON Titanium(TITAN) į AUD
A$0.00000001136275
1 IRON Titanium(TITAN) į GBP
0.00000000549325
1 IRON Titanium(TITAN) į EUR
0.00000000639625
1 IRON Titanium(TITAN) į USD
$0.000000007525
1 IRON Titanium(TITAN) į MYR
RM0.0000000317555
1 IRON Titanium(TITAN) į TRY
0.000000310632
1 IRON Titanium(TITAN) į JPY
¥0.000001106175
1 IRON Titanium(TITAN) į ARS
ARS$0.0000107193625
1 IRON Titanium(TITAN) į RUB
0.0000006358625
1 IRON Titanium(TITAN) į INR
0.0000006632535
1 IRON Titanium(TITAN) į IDR
Rp0.000123360636
1 IRON Titanium(TITAN) į KRW
0.0000104659205
1 IRON Titanium(TITAN) į PHP
0.0000004299785
1 IRON Titanium(TITAN) į EGP
￡E.0.0000003622535
1 IRON Titanium(TITAN) į BRL
R$0.000000040635
1 IRON Titanium(TITAN) į CAD
C$0.0000000103845
1 IRON Titanium(TITAN) į BDT
0.000000916545
1 IRON Titanium(TITAN) į NGN
0.00001134988225
1 IRON Titanium(TITAN) į COP
$0.000029509739
1 IRON Titanium(TITAN) į ZAR
R.0.00000013161225
1 IRON Titanium(TITAN) į UAH
0.000000310632
1 IRON Titanium(TITAN) į VES
Bs0.0000011739
1 IRON Titanium(TITAN) į CLP
$0.000007231525
1 IRON Titanium(TITAN) į PKR
Rs0.00000213717525
1 IRON Titanium(TITAN) į KZT
0.000004056577
1 IRON Titanium(TITAN) į THB
฿0.0000002391445
1 IRON Titanium(TITAN) į TWD
NT$0.00000022838375
1 IRON Titanium(TITAN) į AED
د.إ0.00000002761675
1 IRON Titanium(TITAN) į CHF
Fr0.00000000594475
1 IRON Titanium(TITAN) į HKD
HK$0.0000000585445
1 IRON Titanium(TITAN) į AMD
֏0.00000287537775
1 IRON Titanium(TITAN) į MAD
.د.م0.00000006795075
1 IRON Titanium(TITAN) į MXN
$0.00000013988975
1 IRON Titanium(TITAN) į SAR
ريال0.00000002821875
1 IRON Titanium(TITAN) į PLN
0.000000027391
1 IRON Titanium(TITAN) į RON
лв0.0000000326585
1 IRON Titanium(TITAN) į SEK
kr0.00000007035875
1 IRON Titanium(TITAN) į BGN
лв0.00000001256675
1 IRON Titanium(TITAN) į HUF
Ft0.00000252937825
1 IRON Titanium(TITAN) į CZK
0.0000001569715
1 IRON Titanium(TITAN) į KWD
د.ك0.000000002295125
1 IRON Titanium(TITAN) į ILS
0.000000024983
1 IRON Titanium(TITAN) į AOA
Kz0.00000688469775
1 IRON Titanium(TITAN) į BHD
.د.ب0.000000002836925
1 IRON Titanium(TITAN) į BMD
$0.000000007525
1 IRON Titanium(TITAN) į DKK
kr0.0000000480095
1 IRON Titanium(TITAN) į HNL
L0.00000019723025
1 IRON Titanium(TITAN) į MUR
0.0000003423875
1 IRON Titanium(TITAN) į NAD
$0.0000001322895
1 IRON Titanium(TITAN) į NOK
kr0.00000007472325
1 IRON Titanium(TITAN) į NZD
$0.000000012642
1 IRON Titanium(TITAN) į PAB
B/.0.000000007525
1 IRON Titanium(TITAN) į PGK
K0.000000031906
1 IRON Titanium(TITAN) į QAR
ر.ق0.000000027391
1 IRON Titanium(TITAN) į RSD
дин.0.000000753704

IRON Titanium išteklius

Išsamesnei IRON Titanium analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali IRON Titanium svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie IRON Titanium

Kiek IRON Titanium(TITAN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TITAN kaina USD valiuta yra 0.000000007525USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TITAN į USD kaina?
Dabartinė TITAN kaina USD valiuta yra $ 0.000000007525. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra IRON Titanium rinkos kapitalizacija?
TITAN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TITAN apyvartoje?
TITAN apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TITAN kaina?
TITAN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 52.45622973USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TITAN kaina?
TITAN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000004556478833USD.
Kokia yra TITAN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TITAN yra $ 53.74KUSD.
Ar TITAN kaina šiais metais kils?
TITAN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TITAN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:14:46(UTC+8)

IRON Titanium (TITAN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

TITAN-į-USD skaičiuoklė

Suma

TITAN
TITAN
USD
USD

1 TITAN = 0.0000 USD

Prekiauti TITAN

TITANUSDT
$0.000000007525
$0.000000007525$0.000000007525
+0.30%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis