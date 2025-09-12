Daugiau apie TBT

TBT Kainos informacija

TBT Baltoji knyga

TBT Oficiali svetainė

TBT Tokenomika

TBT Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

TBT logotipas

TBT kaina(TBT)

Neįtraukta į sąrašą

USD
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 14:27:07(UTC+8)

TBT (TBT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
--
----
24 val. žemiausia
--
----
24 val. aukščiausia

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

TBT (TBT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TBT svyravo nuo žemiausios kainos -- iki aukščiausios -- , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TBT kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TBT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – --. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TBT (TBT) rinkos informacija

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Dabartinė TBT rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TBT apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

TBT (TBT) kainos istorija USD

Stebėkite TBT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
No Data
TBT kainos pokytis šiandien

Šiandien TBT užfiksuotas -- (--) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TBT 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko -- (--), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TBT 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TBT rodiklis pasikeitė -- (-- ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TBT 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito -- (--), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kas yra TBT (TBT)

TradeBull stands as a pioneering force, forging a remarkable fusion of three transformative pillars: Non-Fungible Tokens (NFTs), the Metaverse, and the captivating world of Gamification. At its core, TradeBull aspires to create an unparalleled financial ecosystem where innovation knows no bounds, and where traders and investors embark on an extraordinary journey, one that will forever change the way we experience finance.

TBT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TBT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TBTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie TBT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TBT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

TBT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TBT (TBT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TBT (TBT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TBT prognozes.

Peržiūrėkite TBT kainos prognozę dabar!

TBT (TBT) Tokenomika

Supratimas apie TBT (TBT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TBTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti TBT (TBT)

Ieškote, kaip nusipirkti TBT? Viskas paprasta ir patogu! TBT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TBT į vietos valiutas

1 TBT(TBT) į VND
--
1 TBT(TBT) į AUD
A$--
1 TBT(TBT) į GBP
--
1 TBT(TBT) į EUR
--
1 TBT(TBT) į USD
$--
1 TBT(TBT) į MYR
RM--
1 TBT(TBT) į TRY
--
1 TBT(TBT) į JPY
¥--
1 TBT(TBT) į ARS
ARS$--
1 TBT(TBT) į RUB
--
1 TBT(TBT) į INR
--
1 TBT(TBT) į IDR
Rp--
1 TBT(TBT) į KRW
--
1 TBT(TBT) į PHP
--
1 TBT(TBT) į EGP
￡E.--
1 TBT(TBT) į BRL
R$--
1 TBT(TBT) į CAD
C$--
1 TBT(TBT) į BDT
--
1 TBT(TBT) į NGN
--
1 TBT(TBT) į COP
$--
1 TBT(TBT) į ZAR
R.--
1 TBT(TBT) į UAH
--
1 TBT(TBT) į VES
Bs--
1 TBT(TBT) į CLP
$--
1 TBT(TBT) į PKR
Rs--
1 TBT(TBT) į KZT
--
1 TBT(TBT) į THB
฿--
1 TBT(TBT) į TWD
NT$--
1 TBT(TBT) į AED
د.إ--
1 TBT(TBT) į CHF
Fr--
1 TBT(TBT) į HKD
HK$--
1 TBT(TBT) į AMD
֏--
1 TBT(TBT) į MAD
.د.م--
1 TBT(TBT) į MXN
$--
1 TBT(TBT) į SAR
ريال--
1 TBT(TBT) į PLN
--
1 TBT(TBT) į RON
лв--
1 TBT(TBT) į SEK
kr--
1 TBT(TBT) į BGN
лв--
1 TBT(TBT) į HUF
Ft--
1 TBT(TBT) į CZK
--
1 TBT(TBT) į KWD
د.ك--
1 TBT(TBT) į ILS
--
1 TBT(TBT) į AOA
Kz--
1 TBT(TBT) į BHD
.د.ب--
1 TBT(TBT) į BMD
$--
1 TBT(TBT) į DKK
kr--
1 TBT(TBT) į HNL
L--
1 TBT(TBT) į MUR
--
1 TBT(TBT) į NAD
$--
1 TBT(TBT) į NOK
kr--
1 TBT(TBT) į NZD
$--
1 TBT(TBT) į PAB
B/.--
1 TBT(TBT) į PGK
K--
1 TBT(TBT) į QAR
ر.ق--
1 TBT(TBT) į RSD
дин.--

TBT išteklius

Išsamesnei TBT analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali TBT svetainė

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TBT

Kiek TBT(TBT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TBT kaina USD valiuta yra --USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TBT į USD kaina?
Dabartinė TBT kaina USD valiuta yra --. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TBT rinkos kapitalizacija?
TBT rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TBT apyvartoje?
TBT apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TBT kaina?
TBT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TBT kaina?
TBT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra TBT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TBT yra --USD.
Ar TBT kaina šiais metais kils?
TBT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TBT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 14:27:07(UTC+8)

TBT (TBT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

TBT-į-USD skaičiuoklė

Suma

TBT
TBT
USD
USD

1 TBT = -- USD

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis